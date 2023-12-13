Мед и кашемировые изделия из Монголии представлены на выставке импортных потребительских товаров в Вэньчжоу

CentralAsia (MNG) - Представители пяти предприятий Монголии продвигали продукцию из меда и кашемира на 5-й выставке импортных потребительских товаров Чжэцзян (Вэньчжоу), которая прошла с 8 по 10 декабря 2023 года.

Выставка импортных потребительских товаров в Вэньчжоу организована совместно Министерством торговли провинции Чжэцзян, муниципальным народным правительством Вэньчжоу, муниципальным правительством Ухая, Комитетом по управлению демонстрационной зоной морского экономического развития Вэньчжоу и компанией Wenzhou Success Group.

Выставка организована под лозунгом «Торговый порт Тысячелетия, соединяющий мир».

В ходе трехдневной выставки коллективно выступили более 20 стран, в том числе Италия, Пакистан, Австралия, Сирия, Чехия, Беларусь, Уганда, Индонезия и Таиланд. Около 300 экспонентов, компаний и высококачественных товаров со всего мира собрались вместе в «роскошную линейку», которая дает гражданам возможность совершать покупки по всему миру.

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