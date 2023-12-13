В девяти регионах Казахстана школьников перевели на дистанционное обучение из-за морозов

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Кокшетау, Павлодаре, Семее, Петропавловске, Таразе учащихся перевели на дистанционный формат обучения из-за морозов, сообщает «Казинформ».

В Астане переведены на дистанционное обучение учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены, в Караганде – учащиеся 0-11 классов первой и второй смены, в Кокшетау, где температура воздуха -35℃, дистанционно будут учиться в среду учащиеся первой смены 1-11 классов.

В Павлодаре дистанционное обучение ввели для учащихся 0-11 (12) классов и студентов 1-2 курса колледжей первой смены, в Семее -27℃, занятия для учащихся 1-9 классов первой смены будут в онлайн-формате.

В Петропавловске -33℃, дистанционное учиться будут учащиеся с 0 по 11 классы.

В Шымкенте из-за сильного мороза до 15 декабря дистанционно будут учиться 0-11 классы.

В Алматы 13-14 декабря переведены на онлайн-формат учащиеся 0-9 классов. В Таразе учащиеся 0-11 классов также будут заниматься дистанционно.

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