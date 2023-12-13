Инвестиции в туризм Монголии выделены на первый план

CentralAsia (MNG) - 11 декабря 2023 года состоялась конференция «Туризм и зеленые инвестиции». На конференции президент Профессиональной ассоциации туризма (ПАТ) Баатарсайхан Цагаач отметил, что туризм является самой перспективной отраслью, но без инвестиций качество услуг не улучшится. В этом контексте он призвал предпринимателей, компании и банки инвестировать в туристический сектор.

Баатарсайхан Цагаач

«Монголия стала одной из немногих стран, которым удалось восстановить туристический сектор после пандемии. В следующем году мы рассчитываем принять миллион туристов. Количество мест в авиакомпании напрямую связано с количеством иностранных туристов. В MIAT рассчитывают увеличить количество мест на 40 процентов и поставить на рынок 1,2 миллиона мест в 2024 году. Похвально, что правительство инвестирует в развитие местных аэропортов. Например, из 400 миллионов человек из 5 стран, имеющих прямые рейсы с MIAT, 650 тысяч были пассажирами, летавшими впервые. Один процент прибыли от этих рейсов составляет 4 миллиона тугриков. Воздушный транспорт играет очень важную роль, поскольку более половины туристов прибывают самолетом. В 2023 году по миру путешествовали 1,2 миллиарда человек. Ожидается, что в 2030 году это число достигнет 1,8 миллиарда. Если мы будем развивать воздушный транспорт, мы сможем принять 3,4 миллиона туристов», - заявил Баатарсайхан Цагаач.

Более 50 процентов туристов, приезжающих в Монголию, приезжают из России, Китая и Кореи, и 2,5 миллиона долларов США, полученные от авиаперевозок туристов из этих стран, могут быть сконцентрированы в климатическом фонде. Главный исполнительный директор Фонда «Миллиард деревьев» Баярмаа Баярбаатар отметила, что в сотрудничестве с банками эти деньги можно было бы использовать для «зеленых» инвестиций в туризм, посадку деревьев, лесовосстановление и борьбу с опустыниванием. Фонд «Миллиард деревьев», основанный в марте 2023 года, выделил 1,3 миллиарда тугриков на 34 проекта и на данный момент посадил более 100 000 деревьев. . В дальнейшем Фонд планирует поддерживать и сотрудничать с проектом «Один турист, одно дерево».

Конференция по туризму и зеленым инвестициям была организована Министерством окружающей среды и туризма и ПАТ с целью укрепления государственно-частного партнерства, создания благоприятных условий для отечественных инвесторов в индустрии туризма и обмена мнениями о стратегических планах на следующий год.

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