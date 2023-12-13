Когда Украина станет членом НАТО. Байден назвал главное условие вступления в Альянс

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина без сомнений вступит в НАТО, но вопрос о ее вступлении будет рассмотрен после победы в боевых действиях с Россией, сообщает The New York Times.

«НАТО будет в будущем Украины, без сомнения. Но, как мы уже говорили в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО, когда все союзники дадут согласие и будут выполнены условия. Сейчас же нам нужно убедиться, что Украина одержит победу в войне»,— сказал американский президент.

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все участники альянса согласны на вступление в него Украины. Тогда он заявлял, что Украина находится «ближе к НАТО, чем когда-либо». Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года. По итогам саммита альянса в Вильнюсе в июле было решено, что страна вступит в НАТО, когда для этого будут выполнены необходимые условия.