В Узбекистане ограничили ночное освещение и время работы газозаправок

CentralAsia (UZ) - После прихода морозов в Узбекистане стали отключать светившиеся по ночам вывески и рекламные мониторы, а также сократили время работы газозаправочных станций до шести часов в сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Минэнерго призвало предпринимателей использовать электроэнергию как можно экономнее, а в случаях, когда в ней нет необходимости, отключать электроприборы от сети. Это позволит сэкономить электроэнергию, потребность в которой значительно увеличилась в связи с похолоданием. «Узэнергоинспекция» при Минэнерго проводит по стране рейды с целью обеспечения эффективного и рационального использования энергоресурсов.

В министерстве напомнили об ответственности за расточительное расходование электрической и тепловой энергии, выражающееся в «систематической, без производственной необходимости недогрузке или использовании на холостом ходу электродвигателей, электропечей и другого электро- и теплооборудования, бесхозяйственном использовании электрической энергии для освещения». Штраф на должностных лиц за это составляет от 5 до 15 базовых расчетных величин (от 1,7 млн до 5,1 млн сумов, эквивалент $138 — $414).

⇳

Газозаправки, начиная с 12 декабря, в течение нескольких дней будут работать только с 06:00 до 12:00. Сокращение графика вызвано падением давления газа на фоне роста его потребления в связи с резким понижением температуры воздуха.

Тем временем «Тахиаташская ТЭС», обеспечивающая электроэнергией потребителей Хорезмской области и Республики Каракалпакстан (где температура воздуха упала ниже -20 градусов), перешла на круглосуточный усиленный режим работы. Ферганский нефтеперерабатывающий завод увеличил производство бензина марок АИ-80 и АИ-92 вдвое — до 1000 тонн в сутки.

В конце ноября профильные ведомства отчитались о полной готовности энергосистемы Узбекистана к зимнему сезону, президент страны Шавкат Мирзиёев заявил, что сфера обеспечена всем необходимым — сырьем, материалами, техникой. По словам министра энергетики Джурабека Мирзамахмудова, к началу зимы власти в разы увеличили резерв газа и мазута. С 1 декабря энергосистема Узбекистана перешла на круглосуточный режим работы.