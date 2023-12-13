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Нямбаатар: будет объявлена ставка на 20 000 электронагревателей для уменьшения дымоходов
Нямбаатар Хишгээ
Нямбаатар Хишгээ

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ и другие соответствующие официальные лица провели встречу с учеными-экологами, исследователями, государственными и неправительственными организациями. В ходе этой работы были обсуждены проблемы, с которыми сталкиваются в сфере окружающей среды и экологии, и состоялся обмен мнениями о решениях.

В ходе встречи мэр Нямбаатар представил запланированные и реализованные меры по снижению загрязнения воздуха в Улан-Баторе.

Парламент одобрил закон о сокращении пробок на дорогах в столице Улан-Баторе и обеспечении жильем юрточных район (гэр хороолол). Окончательным решением проблемы загрязнения воздуха, окружающей среды и почвы, мусора и других проблем города Улан-Батор является обеспечение жилыми юрточными районами. В рамках этого проекта в столице будут созданы шесть субцентров, будет осуществлен отвод земли, а в следующем году начнётся строительство квартир для 18 тысяч домохозяйств в субцентрах Сэлбэ и Баянхошуу. Также не будет увеличено количество зарегистрированных в столице 720 тысяч автомобилей. Также в краткосрочной перспективе будет объявлен тендер на установку 20 000 электронагревателей с целью улучшения качества воздуха и сокращения количества дымоходов в регионе. Даже 100 000 домохозяйств могут быть переведены на электрические обогреватели, если в будущем будет увеличена мощность электроэнергии.

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