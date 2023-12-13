В третьем квартале 2023 года внешний долг Монголии достиг $34 млрд

CentralAsia (MNG) - В третьем квартале 2023 года внешний долг Монголии вырос на 4,5%, составив 34 млрд долларов США. Об этом во вторник сообщил Национальный статистический комитет страны.

На данный показатель напрямую повлияли рост долгов Центробанка и других сберегательных учреждений на 19,3%, увеличение поступлений прямых иностранных инвестиций или межфирменных кредитований на 15,2%, а также рост общей задолженности правительства Монголии на 3 проц.

Правительство Монголии недавно разместило на международном рынке новые облигации с купонной доходностью 7,875% сроком на 5,5 лет. Целью выпуска новых купонных облигаций является привлечение 350 млн долларов США.

Путем размещения новых купонных облигаций, которые будут торговаться на Сингапурской фондовой бирже, Монголия намерена выкупить облигации «Хуралдай» с доходностью 8,75%. и сроком погашения в 2024 году. Благодаря этому появится возможность отложить выплату определенного процента по внешнему долгу Монголии.

Между тем, эксперты международных банковско-финансовых организаций прогнозируют, что темпы роста ВВП Монголии будут постепенно увеличиваться в ближайшем будущем. Согласно прогнозу Всемирного банка, экономика Монголии, не имеющей выхода к морю, вырастет на 5,8% в 2023 году и на 6,2% в 2024 году.

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