Байден на встрече с Зеленским в Вашингтоне объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн. Что в него входит?

- Азия и мир, политика
- 11:53, 13 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в Белом доме на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Украине 200 млн долларов, пишет The New York Times.
Байден также сказал, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.
В новый пакет военной помощи от США на 200 млн долларов для Украины вошли:
- Дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS,
- Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM,
- Противотанковые ракеты,
- 155-мм артснаряды,
- Боеприпасы для разрушения помех,
- 4 млн патронов для стрелкового оружия,
- Другое оборудование и запасные части.
Как отмечает The New York Times, новый пакет помощи Киеву на 200 млн долларов выделяется из общего лимита, который был утвержден конгрессом год назад. С начала российских военных действий США передали или обязались выделить Украине 44 млрд долларов помощи.
Зеленский в свою очередь заявил, что Украине необходимо «быстрее работать с замороженными российскими активами», составляющими более 300 млрд долларов.
«Мы должны использовать их для защиты от российского террора», — подчеркнул украинский лидер.
Визит Зеленского прошел на фоне разногласий между демократами и республиканцами в конгрессе США по поводу дальнейшей финансовой помощи Украине. Администрация Байдена уже более двух месяцев настаивает на скорейшем выделении 106 млрд долларов на безопасность, в том числе 61,4 млрд на помощь Украине и 14,3 млрд на помощь Израилю. В Белом доме подчеркивают, что помощь Киеву надо успеть одобрить до окончания 2023 года, поскольку ранее переданные деньги уже почти кончились. Республиканцы отказываются принять законопроект, требуя уступок по другим вопросам, в первую очередь ужесточения миграционной политики и обеспечения безопасности на южных границах США.