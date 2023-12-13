Байден на встрече с Зеленским в Вашингтоне объявил о новом пакете помощи Украине на $200 млн. Что в него входит?

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в Белом доме на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Украине 200 млн долларов, пишет The New York Times.

Байден также сказал, что Конгрессу необходимо принять дополнительные средства, чтобы предоставить больше помощи Украине.

В новый пакет военной помощи от США на 200 млн долларов для Украины вошли:

Дополнительные снаряды для РСЗО HIMARS,

Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM,

Противотанковые ракеты,

155-мм артснаряды,

Боеприпасы для разрушения помех,

4 млн патронов для стрелкового оружия,

Другое оборудование и запасные части.

Как отмечает The New York Times, новый пакет помощи Киеву на 200 млн долларов выделяется из общего лимита, который был утвержден конгрессом год назад. С начала российских военных действий США передали или обязались выделить Украине 44 млрд долларов помощи.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украине необходимо «быстрее работать с замороженными российскими активами», составляющими более 300 млрд долларов.

«Мы должны использовать их для защиты от российского террора», — подчеркнул украинский лидер.

Визит Зеленского прошел на фоне разногласий между демократами и республиканцами в конгрессе США по поводу дальнейшей финансовой помощи Украине. Администрация Байдена уже более двух месяцев настаивает на скорейшем выделении 106 млрд долларов на безопасность, в том числе 61,4 млрд на помощь Украине и 14,3 млрд на помощь Израилю. В Белом доме подчеркивают, что помощь Киеву надо успеть одобрить до окончания 2023 года, поскольку ранее переданные деньги уже почти кончились. Республиканцы отказываются принять законопроект, требуя уступок по другим вопросам, в первую очередь ужесточения миграционной политики и обеспечения безопасности на южных границах США.