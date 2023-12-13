Мирзиёев посетил махалли Ташкента и проверил готовность объектов к зиме. Фото

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев для ознакомления с условиями жизни населения, состоянием готовности к зиме и благоустроительной работой 12 декабря посетил махалли Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Он, в частности, посетил теплоцентраль предприятия «Тошкент иссиклик маркази» в Учтепинском районе.

«В ходе прошлогоднего визита объект находился в плачевном состоянии. Будучи построенным в 1969 году, он ни разу не проходил капитальный ремонт. Котельные и сети устарели. Прошлой зимой из-за резкого похолодания возникли перебои в производстве тепла. Поэтому президент дал поручения по ремонту котельных и повышению устойчивости теплосетей», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

В ходе посещения ответственные лица отчитались о выполнении поручений. Котельные комплексы имеют общую мощность 700 Гкал, они обеспечивают теплом более 1000 многоквартирных домов и около 400 социальных учреждений.

⇳

В этом году построены мазутное хозяйство и хранилища, два котла были приспособлены для работы в смешанном режиме — на газе и мазуте. В результате котельная и сети работают стабильно даже при низких температурах — в таких случаях используется резервный мазут, отмечается в сообщении. Благодаря дополнительной изоляции труб уменьшились теплопотери.

Здесь же Шавкат Мирзиёев побеседовал с руководством Ташкента и Учтепы и указал на необходимость налаживания эффективной работы новой системы «махаллинской семёрки». Он поручил, чтобы социальные вопросы решались на месте, по запросам населения.

«Меры, принятые в рамках подготовки к зиме, должны найти реальное отражение в жизни людей. Актуальной задачей является оперативное решение возникающих проблем в теплоцентралях и сетях, сохранения тепла в зданиях и помещениях», — отметили в пресс-службе президента.

Глава государства побывал в махалле «Ширин» и побеседовал с местными жителями. Он посещал эту махаллю ровно год назад. Тогда президент прошёлся по тротуарам, покрытым льдом, и высказал недовольство бывшему хокиму города Джахонгиру Артыкходжаеву, хокиму района Фарходу Абдуллаеву, министру ЖКО Шерзоду Хидоятову и другим чиновникам. После этого дорожки в махалле начали очищать ото льда.