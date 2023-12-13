Ретроградный Меркурий вступает в права с 13 декабря. Когда он закончится и чего бояться

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- 13:02, 13 декабря 2023
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- Обновлено: 13:32, 13 декабря 2023
CentralAsia (CA) - Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, когда планета Меркурий движется по орбите в обратном направлении. Это происходит три-четыре раза в год и длится около трех недель, сообщает «Страна.ua».
В конце 2023 года ретроградный Меркурий начнется 13 декабря и закончится 1 января 2024 года. Он пройдет через знаки зодиака Стрелец, Козерог и Водолей.
Как ретроградный Меркурий влияет на человека
Меркурий - это планета общения и интеллекта.
Ретроградный Меркурий считается неблагоприятным периодом, когда могут возникать проблемы в общении, работе, путешествиях, а также в личной жизни.
В период ретроградного Меркурия могут возникать недопонимания, ошибки в общении, задержки в доставке сообщений. Поэтому важно быть внимательным к тому, что вы говорите и пишете, а также проверять дважды всю важную информацию.
Могут возникать проблемы с документами, техникой, компьютерами.
Есть вероятность задержки в путешествиях, потеря багажа, опоздания на рейсы. Поэтому важно заранее бронировать билеты и отели, а также быть готовым к возможным задержкам.
Могут случаться сложности в отношениях, конфликты. Поэтому необходимо быть терпеливым и понимающим, а также избегать принятия важных решений.
Главные советы в ретроградный Меркурий в декабре 2023 года
Если вам все же необходимо что-то важное сделать в период ретроградного Меркурия, то желательно предпринять следующие шаги:
- Планируйте заранее и оставьте достаточно времени для выполнения задачи.
- Проверьте все детали дважды, прежде чем приступать к работе.
- Будьте готовы к тому, что что-то может пойти не так.
- Займитесь медитацией или йогой, чтобы расслабиться и восстановить силы.
- Потратьте время на себя и близких, чтобы восстановить баланс в жизни.
- Не бойтесь просить о помощи, если вам это нужно.
Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия
- С осторожностью нужно проводить любые финансовые операции, а от крупных стоит отказаться.
- Не стоит заниматься вложениями, особенно крупных сумм и в иностранной валюте.
- Будьте осторожны с огнем.
- Не подписывайте договора об аренде или покупке жилья, автомобиля.
- Не давайте никому взаймы, не берите в долг, не оформляйте кредиты.
- По возможности, отложите дальние поездки на другое время.
- Не покупайте технику и электронику.
- Не доверяйте незнакомым или малознакомым людям.
- Будьте осторожны при покупках в интернете.
- Нельзя принимать поспешные и необдуманные решения, браться за новые проекты, переходить на новую работу.
- Не стоит выяснять отношения, провоцировать ссоры, затевать споры.
- Нежелательно разрывать отношения или поспешно заключать брак.