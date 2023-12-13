В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,2

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 10:13 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентром подземных толчков стал Хатырчинский район Навоийской области. Глубина – 10 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 306 километров в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Хатырчинский район: 3-4 балла, 17 км.

Навбахорский район: 3 балла, 33 км.

Город Навои: 2 балла, 44 км.

Нарпайский район: 2 балла, 45 км.

Каттакурганский район: 2 балла, 49 км.

Нуратинский район: 2 балла, 49 км.

Пахтачийский район: 2 балла, 52 км.

Карманинский район: 2 балла, 55 км.

Кошрабадский район: 2 балла, 61 км.