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В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,2

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в 10:13 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентром подземных толчков стал Хатырчинский район Навоийской области. Глубина – 10 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 306 километров в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Хатырчинский район: 3-4 балла, 17 км.
  • Навбахорский район: 3 балла, 33 км.
  • Город Навои: 2 балла, 44 км.
  • Нарпайский район: 2 балла, 45 км.
  • Каттакурганский район: 2 балла, 49 км.
  • Нуратинский район: 2 балла, 49 км.
  • Пахтачийский район: 2 балла, 52 км.
  • Карманинский район: 2 балла, 55 км.
  • Кошрабадский район: 2 балла, 61 км.
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