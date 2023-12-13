В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,2
- Узбекистан, общество
- 13:20, 13 декабря 2023
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 10:13 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентром подземных толчков стал Хатырчинский район Навоийской области. Глубина – 10 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента – 306 километров в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Хатырчинский район: 3-4 балла, 17 км.
- Навбахорский район: 3 балла, 33 км.
- Город Навои: 2 балла, 44 км.
- Нарпайский район: 2 балла, 45 км.
- Каттакурганский район: 2 балла, 49 км.
- Нуратинский район: 2 балла, 49 км.
- Пахтачийский район: 2 балла, 52 км.
- Карманинский район: 2 балла, 55 км.
- Кошрабадский район: 2 балла, 61 км.
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