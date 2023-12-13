ООН по спутниковым снимкам оценила масштаб разрушений в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Спутниковый центр ООН (UNOSAT) оценил масштаб разрушений в секторе Газа в результате войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. Основываясь на спутниковых снимках анклава, UNOSAT пришел к выводу, что 18% всех зданий сектора Газа было разрушено в результате войны, следует из сообщения центра в соцсети X.

UNOSAT уточнил, что в центре сравнили спутниковые снимки сектора Газа, сделанные 26 ноября 2023 года, со снимками от 1 мая, 10 мая, 18 сентября, 15 октября и 7 ноября. Согласно проведенному анализу, в анклаве разрушено 10 049 строений, 8243 строения сильно повреждены, 19 087 — умеренно повреждены.

В общей сложности повреждения получили 37 379 построек.

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Война Израиля и ХАМАС идет с 7 октября. 10 декабря Минздрав Газы сообщил, что в анклаве погибло около 18 тыс. человек, количество раненых составляет 49,5 тыс.