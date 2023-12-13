Морозы в Казахстане ослабнут к концу недели, - синоптики

CentralAsia (KZ) - В большинстве областей Казахстана 14-16 декабря сохранится ясная погода без осадков, а морозы постепенно ослабнут, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, под влиянием арктического антициклона, который установится над востоком Казахстана, будут сохраняться низкие температуры. А 15-16 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге и юго-востоке страны пройдет снег, ожидается усиление ветра, низовая метель, в горных районах туманы.

Постепенно ночью температура воздуха повысится: на западе до -5-15℃, на северо-западе и в центре до 10-25℃, на севере до -17-28℃, на юге до -5-18℃, на юго-востоке до -10-25℃, на востоке сохранятся морозы 30-40 градусов.

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