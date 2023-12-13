В Узбекистане правоохранительные органы и ЖКХ перешли на круглосуточный режим работы

CentralAsia (UZ) - Все правоохранительные органы и службы социальной инфраструктуры Узбекистана переведены на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить рациональное использование энергоресурсов и пресекать случаи их незаконного потребления. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

На совещании 12 декабря глава государства Шавкат Мирзиёев отметил, что власти серьезно подготовились к нынешнему зимнему сезону. Полностью задействованы внутренние резервы, проведена модернизация сетей. Устранены недостатки в учреждениях, махаллях и на предприятиях. Налажена системная работа по созданию дополнительных энергетических мощностей.

«В результате в короткие сроки введены в эксплуатацию мощности на 675 МВт, а до конца года будут запущены 7 станций на 2,2 тысячи МВт. Кроме того, обновлено 100 подстанций, 11,5 тысяч трансформаторов и 34 тысячи километров электросетей», — рассказал Мирзиёев. Он подчеркнул необходимость продолжения и завершения таких работ в сжатые сроки.

Президент также зачитал сообщения о проблемах, почерпнутые из соцсетей.

В них говорилось, в частности, что на газозаправочных станциях в Наманганской области случаются перебои в поставках топлива. В Балыкчинском, Пахтаабадском, Мархаматском и Андижанском районах из-за холодов обострились проблемы с электроснабжением. В Гузарском и Касбийском районах Кашкадарьинской области часто гаснет свет.

Мирзиёев потребовал оперативно решать проблемы и предотвращать их возникновение в будущем. Руководителям предприятий электросетей и газоснабжения поручено подготовить аварийные бригады и обеспечить их круглосуточную работу, увеличить запас необходимых инструментов и материалов. Соответствующим структурам велено обеспечить ежедневный контроль за поставками угля со складов в регионах населению и объектам социальной сферы, создать необходимый запас угля на объектах, где система отопления передана частным партнерам.

На совещании был обсужден и вопрос празднования Нового года.

Президент поручил создать благоприятные условия для проведения новогодних праздников, провести культурные мероприятия на высоком уровне, расширить развлекательные программы и услуги. На рынках будут организованы ярмарки со сниженными ценами – под контролем Генеральной прокуратуры.

В конце ноября профильные ведомства отчитались о полной готовности энергосистемы Узбекистана к зимнему сезону, Мирзиёев заявил, что сфера обеспечена всем необходимым — сырьем, материалами, техникой. По словам министра энергетики Джурабека Мирзамахмудова, к началу зимы власти в разы увеличили резерв газа и мазута. С 1 декабря энергосистема Узбекистана перешла на круглосуточный режим работы.