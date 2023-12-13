Нурсултан Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках седьмого заседания «Астана клуба» заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе.

«Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно. Именно по этой причине в ноябре 2019 года на пятом заседании «Астана клуба» я предложил создать Глобальный альянс лидеров (ГАЛ) за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия», — приводит слова Назарбаева его официальный сайт.

По мнению бывшего президента Казахстана, главные причины формирования новой геополитической реальности — рост силового противостояния в международных отношениях, мультикризис в экономической архитектуре мира на фоне санкций, изменение климата и ухудшение взаимодействия по снижению ядерной угрозы.

Назарбаев выразил мнение, что нет альтернативы выстраиванию диалога, «если мы хотим избежать глобального конфликта». Недавний исторический опыт показывает, что поиск компромиссов позволяет найти решение даже в крайне непростых ситуациях, считает Назарбаев.

В качестве примера он привел «самолетный кризис» между Россией и Турцией (российский Су-24 был сбит турецкой ракетой в ноябре 2015 года, президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за инцидент, после чего Москва и Анкара пошли на урегулирование двусторонних отношений), а также переговорный процесс по Сирии («Астанинская платформа», в 2023 году МИД Казахстана объявил, что все ее цели были достигнуты).

Он также напомнил, что в марте 2019 года добровольно сложил полномочия главы Казахстана и сейчас не занимает никаких постов.

«Но как человек, который посвятил всю сознательную жизнь служению своей стране и находился в гуще событий, я всегда буду размышлять о состоянии и будущем того мира, в котором предстоит жить нам, нашим детям и внукам. В целом я убежден, что в мировой политике нет альтернатив выстраиванию диалога, если мы хотим избежать глобального конфликта», - отметил бывший президент.

«Астана клуб» — это дискуссионная площадка с широким международным охватом, где политические лидеры и ведущие эксперты обсуждают ключевые вопросы развития Евразийского региона. Первое его заседание было проведено в 2015 году.

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