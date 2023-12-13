Год с переизбрания Токаева президентом Казахстана. Итоги

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был переизбран на досрочных президентских выборах, состоявшихся 20 ноября 2022 года. Он победил набрав 81,31% голосов. Явка составила около 70%. Токаев был переизбран на семилетний срок без возможности последующего переизбрания, в соответствии с конституционными изменениями, внесенными в 2022 году, по итогам общенационального референдума.
После переизбрания Токаев продолжает курс реформ, начатых им в 2019 году. Так, в период с 2022 по ноябрь 2023 года в Казахстане был проведен ряд реформ в политической, экономической и социальной сферах.
1. Политические и судебные реформы
Конституционные реформы: Токаев предложил конституционные реформы, направленные на ограничение президентских полномочий, переход от «суперпрезидентского» правления к президентской республике с сильным парламентом.
Выборы: Президентские выборы положили начало избирательному циклу, который впоследствии привел к избранию и значительному обновлению обеих палат парламента и маслихатов (местных представительных органов). В этом году в Казахстане впервые прошли выборы акимов (мэров) районов и городов областного значения. Более двух лет избиратели напрямую выбирают акимов сельских районов, и на сегодняшний день назначено почти 1 700 акимов.
Выход из партии «Аманат»: Подчеркивая политический нейтралитет, Токаев вышел из партии «Аманат», и была введена конституционная норма, согласно которой президент не должен состоять в какой-либо политической партии в течение срока своих полномочий.
- Учреждение Конституционного суда;
- Учреждение Национального Курултая.
2. Экономические реформы:
- Новая экономическая модель;
- Промышленная и экономическая самодостаточность;
- Поддержка малого и среднего бизнеса (МСП);
- Занятость;
- Охрана рынка труда;
- Иностранные инвестиции;
- Стимулирование цифровизации и инноваций;
- Финансовые меры;
- Повышение заработной платы и увеличение минимального размера оплаты труда;
- Концепция низкоуглеродного развития;
- Сокращение теневой экономики;
- Возвращение незаконно полученных и выведенных активов;
- Фискальная политика;
3. Развитие регионов и инфраструктуры
В Казахстане ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, реконструкции жилищно-коммунальных сетей, работы по повышению транспортно-логистического потенциала страны и запуску новых производственных предприятий.
- Жилье;
- Инженерная и коммуникационная инфраструктура;
- Доступный интернет;
- Покрытие мобильного интернета;
- Транспорт и логистика;
- Железные дороги;
- Газификация.
4. Социальные реформы:
Токаев проводит изменения в социальной и гуманитарной сферах, сочетающиеся с политическими и экономическими реформами. Эти усилия направлены на формирование нового качества и нового менталитета нации через развитие образования, науки и культуры.
Реформы здравоохранения:
- Медицинское страхование;
- Сельские районы;
- Дистанционное медицинское обслуживание;
- Онкологические центры;
- Молодежные центры здоровья;
- Здоровый образ жизни;
- Поддержка молодежи.
Образовательные инициативы:
- Студенческие места;
- Стипендии;
- Бесплатное горячее питание;
- Поддержка малообеспеченных семей;
- Строительство новых школ;
- Дошкольное образование;
Государственные пособия: Срок выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком увеличен с 1 года до 1,5 лет. По состоянию на 1 ноября текущего года около 632 000 родителей получили выплаты на общую сумму более 258 млрд тенге. Введена «Цифровая семейная карта» (ЦСК), позволяющая получить государственную поддержку в упреждающем порядке, без необходимости обращения в различные инстанции. Укреплена система поддержки временно безработных граждан, в том числе увеличены социальные выплаты при потере работы до 45 % от дохода.