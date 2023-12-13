Год с переизбрания Токаева президентом Казахстана. Итоги

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был переизбран на досрочных президентских выборах, состоявшихся 20 ноября 2022 года. Он победил набрав 81,31% голосов. Явка составила около 70%. Токаев был переизбран на семилетний срок без возможности последующего переизбрания, в соответствии с конституционными изменениями, внесенными в 2022 году, по итогам общенационального референдума.

После переизбрания Токаев продолжает курс реформ, начатых им в 2019 году. Так, в период с 2022 по ноябрь 2023 года в Казахстане был проведен ряд реформ в политической, экономической и социальной сферах.

1. Политические и судебные реформы

Конституционные реформы: Токаев предложил конституционные реформы, направленные на ограничение президентских полномочий, переход от «суперпрезидентского» правления к президентской республике с сильным парламентом.

Выборы: Президентские выборы положили начало избирательному циклу, который впоследствии привел к избранию и значительному обновлению обеих палат парламента и маслихатов (местных представительных органов). В этом году в Казахстане впервые прошли выборы акимов (мэров) районов и городов областного значения. Более двух лет избиратели напрямую выбирают акимов сельских районов, и на сегодняшний день назначено почти 1 700 акимов.

Выход из партии «Аманат»: Подчеркивая политический нейтралитет, Токаев вышел из партии «Аманат», и была введена конституционная норма, согласно которой президент не должен состоять в какой-либо политической партии в течение срока своих полномочий.

Учреждение Конституционного суда;

Учреждение Национального Курултая.

2. Экономические реформы:

Новая экономическая модель;

Промышленная и экономическая самодостаточность;

Поддержка малого и среднего бизнеса (МСП);

Занятость;

Охрана рынка труда;

Иностранные инвестиции;

Стимулирование цифровизации и инноваций;

Финансовые меры;

Повышение заработной платы и увеличение минимального размера оплаты труда;

Концепция низкоуглеродного развития;

Сокращение теневой экономики;

Возвращение незаконно полученных и выведенных активов;

Фискальная политика;

3. Развитие регионов и инфраструктуры

В Казахстане ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, реконструкции жилищно-коммунальных сетей, работы по повышению транспортно-логистического потенциала страны и запуску новых производственных предприятий.

Жилье;

Инженерная и коммуникационная инфраструктура;

Доступный интернет;

Покрытие мобильного интернета;

Транспорт и логистика;

Железные дороги;

Газификация.

4. Социальные реформы:

Токаев проводит изменения в социальной и гуманитарной сферах, сочетающиеся с политическими и экономическими реформами. Эти усилия направлены на формирование нового качества и нового менталитета нации через развитие образования, науки и культуры.

Реформы здравоохранения:

Медицинское страхование;

Сельские районы;

Дистанционное медицинское обслуживание;

Онкологические центры;

Молодежные центры здоровья;

Здоровый образ жизни;

Поддержка молодежи.

Образовательные инициативы:

Студенческие места;

Стипендии;

Бесплатное горячее питание;

Поддержка малообеспеченных семей;

Строительство новых школ;

Дошкольное образование;

Государственные пособия: Срок выплаты государственных пособий и социальных выплат по уходу за ребенком увеличен с 1 года до 1,5 лет. По состоянию на 1 ноября текущего года около 632 000 родителей получили выплаты на общую сумму более 258 млрд тенге. Введена «Цифровая семейная карта» (ЦСК), позволяющая получить государственную поддержку в упреждающем порядке, без необходимости обращения в различные инстанции. Укреплена система поддержки временно безработных граждан, в том числе увеличены социальные выплаты при потере работы до 45 % от дохода.

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