По случаю Международного дня нейтралитета в Туркменистане помиловали 302 осужденных

- Туркменистан, общество
- 17:05, 13 декабря 2023
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CentralAsia (TM) - В Туркменистане по случаю Международного дня нейтралитета помилованы 302 осужденных, в том числе – шестеро иностранцев. Об этом сообщает государственное информагентство ТДХ.
Указы о помиловании президент страны Сердар Бердымухамедов подписал на расширенном заседании правительства. Помилованные освобождаются от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.
Бердымухамедов поручил председателю Комиссии по подготовке предложений по вопросам гражданства и помилования Бегенчу Гундогдыеву провести необходимую работу для освобождения осужденных из мест заключения и возвращения их к своим семьям. Главам областных, районных и городских администраций поручено принять меры для трудоустройства помилованных.
Акции помилования заключенных в Туркменистане проводят регулярно — в преддверии почитаемой в исламе Ночи всемогущества (Ночь аль-Кадр), Дней нейтралитета и независимости. К примеру, в сентябре текущего года в честь 32-й годовщины независимости республики Бердымухамедов помиловал 1180 осужденных. Всего за последние пять лет в республике таким образом были освобождены свыше 20 тысяч человек.
Международный день нейтралитета отмечается 12 декабря с 2017 года, в начале которого Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию. В ней говорится, что «национальная политика нейтралитета призвана поощрять использование превентивной дипломатии, в том числе в виде предотвращения конфликтов, посредничества, добрых услуг, миссий по установлению фактов, переговоров, использования специальных посланников, неофициальных консультаций, миростроительства и целенаправленной деятельности в области развития». Именно 12 декабря 1995 года Генассамблея по предложению Туркменистана приняла резолюцию о постоянном нейтралитете этой страны.