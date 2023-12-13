Бедность в Казахстане побила как минимум 12-летний рекорд, – аналитики

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CentralAsia (KZ) - В июле – сентябре 2023 года казахстанцев с доходами ниже прожиточного минимума стало больше на 9% по сравнению с апрелем – июнем: число перевалило за 1,1 млн, сообщили в аналитическом центре Первого кредитного бюро со ссылкой на официальную статистику.

«Это самое высокое значение по крайней мере с I квартала 2011 года. Сравнение с более ранними периодами затруднено изменениями в методике подсчёта», – отметили аналитики.

Прожиточный минимум в III квартале этого года составлял 51 710 тенге. Обходиться суммой меньше этой целый месяц приходилось 5,6% казахстанцев, за три месяца этот показатель вырос на 0,5 процентного пункта.

По доле бедного населения «антилидерствовали» Туркестанская (9,6%) и Жетысуская (9,3%) области. При этом если в Туркестанской области показатель слегка, на 0,1 п. п., но снизился, то в Жетысуской вырос на 1,6 п. п. – страновой антирекорд.

Самой низкой доля бедного населения оказалась в Астане (2,7%). В Карагандинской области за три месяца доля бедных сократилась наиболее стремительно – на 0,4 п. п., сравнявшись со столичным показателем.

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