С четверга морозы в Узбекистане начнут отступать, - синоптики

CentralAsia (UZ) - После сильных холодов 11−13 декабря по территории Узбекистана начнётся постепенное повышение температуры воздуха, сообщил «Узгидромет».

Ночь 14 декабря будет ещё холодной, в пределах −8…−13 градусов, по северу — до −15…−17, а днём воздух уже прогреется до 0…+5 градусов.

15−17 декабря ночная температура повысится до 0…-5 градусов, местами — до +2, днём колебание от +4…+9 градусов до 0…+5.

В период 14−17 декабря по всей территории страны ожидается погода без осадков, лишь по Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям 16 декабря местами пройдут небольшие осадки (дождь, снег).

В Ташкенте 14−15 декабря и 17 декабря без осадков, 16 декабря временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью ожидается постепенное повышение температуры от −11…−13 градусов до 0…-2.

Дневная температура воздуха в Ташкенте 14 декабря будет в пределах +1…+3 градуса, 15 декабря — +4…+6, 16 декабря 0…+2 градуса, 17 декабря — +2…+4. В ночные и утренние часы возможен туман, на дорогах гололедица.