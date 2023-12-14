Монгольская налоговая реформа на стадии обсуждения

CentralAsia (MNG) - 12 декабря 2023 года состоялась встреча по обсуждению текущего положения налоговой системы Монголии и необходимости реформ.

На заседании Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав выступил с докладом на тему «Финансовые и налоговые реформы». Он отметил, что план по совершенствованию системы регистрации НДС, с которого должна была начаться налоговая реформа, не был реализован из-за ограничений по времени. Таким образом, налоговые реформы должны начинаться непосредственно с реформы государственных финансов. Например, необходимо положить конец неэффективному расходованию бюджета и убыточной деятельности государственных организаций. Он заявил, что экономика Монголии находится под давлением со стороны импорта, благосостояния, двойного дефицита и процентных ставок по кредитам. Доля импорта в ВВП выросла с 29,8 процента 30 лет назад до 50,8 процента в 2022 году, в результате чего дефицит платежного баланса составил 30,4 миллиарда тугриков. Этот убыток был покрыт внешними долгами и кредитами на сумму 33,8 млрд долларов США. Также председатель кратко представил поток денег от импорта и его влияние на обменный курс.

Профессор Школы бизнеса Госуниверситета Монголии Саруултөгс Нацагдорж представила текущую ситуацию и будущие тенденции налоговой среды. Налоговое бремя Монголии на 5,6 пункта выше по сравнению со средним показателем стран, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, что делает Монголию страной со средним налоговым бременем. Представляя влияние налоговой политики, г-жа Саруултөгс заявила, что экономика Монголии расширяется, а доходы увеличиваются благодаря влиянию налоговой политики. Изменения в налоговой среде были осуществлены с целью снижения налогового бремени и оказания влияния на налогоплательщиков. Она отметила, что высокий уровень теневой экономики может увеличить нагрузку на честных организаций-налогоплательщиков и частных лиц.

Глава Научно-исследовательского института Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Тумэн-Амар Отгонбаяр представил исследование бизнес-среды в 2023 году и налоговой среды.

После этого предприниматели обменялись мнениями по поводу налоговой реформы. Директор ООО «Өлзийт Центр» Даш-Өлзий Нанжил отметил важность проведения налоговой реформы в направлении промышленного развития. Экономика не может встать на правильный путь из-за неспособности развивать промышленность. Во-первых, товары и продукция, которые не производятся в Монголии, должны быть освобождены от таможенных пошлин и НДС.

Исполнительный директор Ассоциации пищевой промышленности Монголии г-жа Нармандах отметила, что в пищевой цепочке занято 422,5 тыс. человек. «Двойное государственное налогообложение на всех этапах, начиная от импорта сырья, производства и заканчивая доставкой потребителям, ложится на нас тяжелым бременем. Кроме того, из-за налогового давления и нехватки рабочей силы многие производители в последнее время обанкротились. Должны начаться налоговые реформы. со снижением взносов социального страхования и ставок НДС», - сказала Нармандах.

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