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Монгольские баскетболисты выиграли золотые медали турнира 3x3 «NBA 3x Invitational Champion»

CentralAsia (MNG) -  Турнир по баскетболу 3x3 «NBA 3x Invitational Champion» прошел в минувшие выходные на Филиппинах. А женские и мужские команды Монголии завоевали золотые медали.

Женская сборная Монголии вышла из группы с тремя победами и обыграла сборную Японии со счетом 16:6 за золотую медаль. Что касается мужской сборной, то она заняла первое место в группе с двумя победами и одним поражением и завоевала золотую медаль, разгромив хозяев поля со счетом 21:17.

Чемпион NBA 2004 года Ричард Хэмилтон вручил награду медалистам соревнований.

источник: middleasiannews.com

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