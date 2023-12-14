Монгольские баскетболисты выиграли золотые медали турнира 3x3 «NBA 3x Invitational Champion»
CentralAsia (MNG) - Турнир по баскетболу 3x3 «NBA 3x Invitational Champion» прошел в минувшие выходные на Филиппинах. А женские и мужские команды Монголии завоевали золотые медали.
Женская сборная Монголии вышла из группы с тремя победами и обыграла сборную Японии со счетом 16:6 за золотую медаль. Что касается мужской сборной, то она заняла первое место в группе с двумя победами и одним поражением и завоевала золотую медаль, разгромив хозяев поля со счетом 21:17.
Чемпион NBA 2004 года Ричард Хэмилтон вручил награду медалистам соревнований.
источник: middleasiannews.com
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения