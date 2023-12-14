Россия объявила, что вдвое сократит объемы поставок энергии в Монголию

CentralAsia (MNG) - Из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии РФ подала уведомление о сокращении в два раза поставок электроэнергии в Монголию. Об этом заявил министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох.

«Россия объявила, что вдвое сократит объемы поставок энергии в Монголию. При этом констатируется: поставить более 150 МВт невозможно. Сама Россия объявила, что решила сократить экспорт, чтобы удовлетворить свои внутренние энергетические потребности.

По условиям двустороннего контракта, в случае сбоя в энергоснабжении, Россия должна за день уведомить наш Национальный диспетчерский центр. Соответственно, наша сторона была уведомлена в письменной форме вчера в 16:00», — цитирует ИА Itoim его слова.

«Поскольку в Монголии существует риск дефицита электроэнергии, с сегодняшнего дня будут введены ограничения для потребителей. В Улан-Баторе и 150 сомонах шести аймаков, входящих в единую энергетическую систему монгольской столицы, разработали план по ограничению подачи электроэнергии на три часа в день. В текущей ситуации важно сосредоточиться на обеспечении энергетической стабильности и недопущении заморозков», — сказал он.

Когда его спросили, связано ли сокращение Россией количества поставляемой электроэнергии только с аварией, министр не стал отрицать, что на это есть геополитические и политические причины. "Однако мы направляем в Россию рабочую группу для изучения ситуации. Я также направил официальное письмо министру энергетики РФ для разъяснения ситуации», — прокомментировал собеседник.

Отметим, редакция Middleasiannews.com связалась вчера с Гусиноозерской ГРЭС. Там отрицают недавнюю аварию, на которую ссылается министр энергетики Монголии. Так же на гидроэлектростанции отрицают и факт уменьшения объемов поставок. «Работаем в штатном режиме», — прокомментировали на Гусиноозерской ГРЭС.

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