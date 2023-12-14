Россия в ближайшее время не будет ограничивать поставки электроэнергии в Монголию

CentralAsia (MNG) - Россия в ближайшее время не будет ограничивать поставки электроэнергии в Монголию. Об этом в среду вечером заявил сопредседатель Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с российской стороны Александр Козлов на встрече с должностными лицами Монголии.

Он добавил, что межправительственная комиссия двух стран продолжит работу над этим вопросом.

На экстренней встрече присутствовали премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, вице-премьер и министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд и министр энергетики Монголии Чойжилсурэн Баттогтох.

Ранее в среду Чойжилсурэн на пресс-конференции для местных СМИ по итогам очередного заседания монгольского правительства заявил, что начиная с 14 декабря Монголия ограничит потребление электроэнергии в нескольких районах страны из-за возможного дефицита. Он объяснил это тем, что российская сторона намерена сократить максимальный объем электроэнергии, поставляемой в Монголию, с 345 МВт до 150 МВт на неопределенный период из-за ремонтных работ на двух электростанциях.

После этого в социальных сетях граждане Монголии выразили недовольство Россией по поводу возможных отключений электроэнергии и потребовали от правительства немедленно построить собственный новый источник энергии.

По данным Министерства энергетики Монголии, около 80% электроэнергии производится внутри страны, а 20%. — импортируется из-за рубежа.

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