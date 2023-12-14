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К концу ноября 2023 года валютные резервы Монголии увеличились до $4,3 млрд

CentralAsia (MNG) -  К концу ноября 2023 года валютные резервы Монголии увеличились до 4,3 млрд долларов США. Об этом в среду сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные МонголБанка (ЦБ Монголии).

«Данный показатель вырос на 8,1 проц. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — отмечается в официальном сообщении.

По словам президента ЦБ Монголии Лхагвасурэна Бядрана, такой суммы достаточно для удовлетворения спроса на импорт в течение пяти и шести месяцев.

Согласно данным регулятора, к концу апреля 2021 года валютные резервы Монголии впервые достигли рекордных 4,9 млрд долларов США.

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