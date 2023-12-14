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В Монголии аномальные морозы до -49 градусов, выпало 60 см снега

CentralAsia (MNG) -  К настоящему моменту более 70% территории Монголии покрыто снегом. Об этом в среду сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«Высота снежного покрова в некоторых местах достигла 60 см», — говорится в официальном заявлении.

По оценкам специалистов, к 10 декабря 40 сомонов в 11 аймаках Монголии страдали от так называемого белого дзуда. Ситуация еще в 48 сомонах приближается к бедственной.

По прогнозу синоптиков, холодный фронт из Сибири, накрывший западные монгольские аймаки, с 13 декабря переместится в центральные регионы Монголии, принеся с собой аномальные морозы. Температура воздуха в некоторых местах опустится до минус 49 градусов Цельсия.

Ввиду этого, Главное управление по чрезвычайным ситуациям предупредило монгольских кочевников-скотоводов о необходимости соблюдать осторожность на отдаленных пастбищах. Жителям Улан-Батора, Эрдэнэта и Дархана не рекомендуется отправляться в дальние поездки в регионы страны без особой надобности во время сильных морозов и снегопадов.

В начале ноября из-за сильной метели в монгольских аймаках Төв и Өвөрхангай погибли восемь человек, включая 11-летнего ребенка.

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