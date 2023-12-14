В ООН запущена оценка готовности Монголии к электронной торговле

CentralAsia (MNG) - Монгольская делегация во главе с Постоянным представителем Ее Превосходительство г-жой Гэрэлмаа Даваасурэн приняла участие в электронной неделе ЮНКТАД на тему «Формирование будущего цифровой экономики» с 4 по 8 декабря 2023 года в Женеве.

В пятый день электронной недели состоялась тематическая сессия, посвященная запуску Оценки готовности Монголии к электронной торговле, которая была совместно разработана правительством Монголии и ЮНКТАД на период 2022-2023 годов.

Сессию открыли г-н Учрал Ням-Осор, министр цифрового развития и коммуникаций Монголии, и г-жа Шамика Сириманне, директор отдела технологий и логистики ЮНКТАД, модератором выступила постоянный представитель г-жа Гэрэлмаа Даваасурэн.

Учрал Ням-Осор, министр цифрового развития и коммуникаций Монголии

Оценка определяет основные препятствия и возможности для развития электронной коммерции в семи сферах электронной торговли для всех областей политики, предоставляя подробную диагностику цифровой экосистемы и определяя ключевые реформы политики для ускорения перехода к инклюзивной и устойчивой цифровой экономике.

Участникам сессии были представлены основные выводы и рекомендации, а между партнерами по развитию и соответствующими заинтересованными сторонами, участвующими в цифровой трансформации Монголии, состоялась дискуссия, направленная на развитие надежной электронной коммерции и цифровой экосистемы.

Основные выводы по каждой области политики заключаются в следующем:

Монголия находится на начальных этапах развития электронной коммерции. Поэтому разработка стратегии электронной коммерции имеет решающее значение для улучшения межведомственной координации и содействия государственно-частному диалогу. Это обеспечит согласованность различных инициатив, предпринимаемых ключевыми игроками, и учет потребностей заинтересованных сторон.

Хотя Монголия имеет относительно хорошо развитую инфраструктуру ИКТ, скорость и качество подключения к Интернету по-прежнему низки по сравнению с региональными и международными стандартами. Кроме того, домохозяйства в сельской местности по-прежнему сталкиваются с ограниченным доступом к Интернету.

Торговая логистика и содействие торговле являются основными проблемами в Монголии. Большая территория страны в сочетании со стареющей инфраструктурой негативно влияет на конкурентоспособность сектора транспортных услуг. Улучшение трансграничной торговли и логистики воспринимается как наиболее актуальный фактор содействия развитию электронной коммерции.

Электронный банкинг, мобильный банкинг, электронные кошельки, платежи с помощью QR-кода и платежные карты широко используются для внутренних электронных транзакций в Монголии. Однако доступность вариантов трансграничных платежей ограничена.

Правила электронной коммерции Монголии лишь частично соответствуют международным стандартам и не широко известны заинтересованным сторонам. Выполнение этих правил также остается проблемой.

Развитие навыков в области ИКТ имеет решающее значение для будущего роста электронной коммерции в Монголии. Существует значительное несоответствие между навыками, необходимыми для электронной коммерции, и тем, что включено в учебные программы формального образования. Хотя предпринимаются усилия по улучшению доступа к цифровым решениям, большинству учебных заведений не хватает необходимого оборудования и квалифицированного персонала для обеспечения эффективного обучения.

Ограниченный доступ к финансированию представляет собой значительный входной барьер для монгольских микро-, малых и средних предприятий (ММСП), желающих заняться электронной коммерцией. Несмотря на то, что для стартапов в области цифровых и технологических инноваций доступны некоторые варианты финансирования, источники начального финансирования ограничены, поскольку большинству институциональных кредиторов или грантодателей требуются доказательства организационной преемственности.

В дискуссии приняли участие г-н Тапан Мишра, постоянный координатор ООН в Монголии, г-н Оливье Марти, старший советник по торговой стратегии и конкурентоспособности Международного торгового центра, и г-жа Джулия Андерсон, экономист Европейского банка реконструкции и развития.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения