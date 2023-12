Итоги визита президента Украины в США. Мнения политиков и журналистов в обзоре западной прессы, - Republic

Владимир Зеленский в сенате США, 12 декабря 2023 года

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский завершил третий с начала полномасштабной войны официальный визит в Вашингтон, где 11–12 декабря встретился с сенаторами и президентом США Джо Байденом.

Как сообщает Republic, его поездка прошла на фоне разногласий между демократами и республиканцами в американском конгрессе по поводу дальнейшей многомиллиардной финансовой помощи Украине. По итогам переговоров Байден подписал указ о выделении Киеву 200 млн долларов. Добиться же главной своей цели — одобрения свыше 60 млрд долларов — Зеленскому, судя по всему, не удалось. В конгрессе США заявили, что у сенаторов остается много вопросов. Они говорят о том, что нужна «внятная стратегия» Белого дома по Украине, некоторые назвали речь украинского президента «все тем же старьем».

Западные СМИ в серых красках описывают визит Зеленского, отмечая, что его слова больше не трогают американских политиков, «звездная энергия Зеленского померкла» после осенне-летнего контрнаступления ВСУ, которое не оправдало ожиданий. Теперь президента Украины встречают скромнее и не дают ему твердых обещаний. В связи с этим Украине, по всей видимости, предстоит очень тяжелая зима.

Встречи на Капитолийском холме

Белый дом уже несколько месяцев настаивает на скорейшем выделении 106 млрд долларов на безопасность, включая 61,4 млрд на помощь Украине и 14,3 млрд Израилю. Администрация Байдена отмечает, что поддержку Киеву нужно одобрить до конца 2023 года, поскольку ранее переданные средства почти закончились. Но шансы на это минимальны. Республиканцы отказываются принять законопроект, требуя уступок по национальным вопросам, в первую очередь ужесточения миграционного законодательства и обеспечения безопасности на южных границах США. До того как законопроект попадет на подпись Байдену, его должны одобрить палата представителей и сенат США, при этом в сенате запланировано лишь одно заседание до начала рождественских каникул.

В Кремле сообщили, что будут внимательно следить за ходом визита Зеленского в США. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ранее «вкачанные» миллиарды долларов не помогли Киеву добиться существенных успехов на фронте, «на это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику». К слову, с начала полномасштабного российского вторжения США уже передали или обязались выделить Украине 44 млрд долларов помощи.

Закрытая встреча Зеленского с сенаторами длилась полтора часа. По информации CNN, украинский лидер избегал дискуссионной темы обеспечения безопасности границ США и сосредоточился на объяснении того, почему помощь США жизненно важна Украине, заявляя, что при использовании Киевом денег США не будет допущена коррупция, уточнил сенатор Майк Раундс. Зеленский также настаивал на том, что Киеву необходимо как можно скорее получить больше систем ПВО, чтобы перекрыть сухопутный коридор в аннексированный Крым. По словам сенатора Рона Джонсона, украинский президент ясно дал понять, что Украина продолжит сражаться и без дополнительной поддержки США, он предупредил, что в случае, если военная помощь от западных партнеров ослабнет, боевые действия вынужденно перерастут в партизанскую войну.

Лидер демократического большинства Чак Шумер рассказал, что президент Украины подробно обрисовал, что нужно его стране, и охарактеризовал встречу как «очень продуктивную и важную».

«Если Украина падет, это будет колоссальная трагедия. <…> Он [Зеленский] четко дал понять, что если мы проиграем, Путин выиграет и это будет очень опасно для Соединенных Штатов. <…> Если Россия победит, будущие поколения будут помнить это как момент позора для Запада, для Соединенных Штатов и для тех, кто пытался заблокировать законопроект», — сказал он.

Митч Макконнелл, представляющий республиканское меньшинство, уточнил, что позиция его соратников не поменялась после приезда Зеленского: ужесточение миграционной политики по-прежнему остается условием партии для одобрения запрошенного Байденом пакета помощи. Об этом же сказал высокопоставленный республиканец Линдси Грэм. Он заявил «Би-би-си», что после встречи сенаторов с Зеленским ничего не изменилось. «Я восхищаюсь им, но он нисколько не изменил моего мнения о том, что нам нужно делать. Они [демократы] просто пытаются использовать его [Зеленского] таким образом, который, на мой взгляд, не был полезным» — сказал политик.

Грэм отметил, что в теории поддерживает финансирование Украины, но настаивает, что не может его поддержать, пока демократы отрицают проблему с границей. По его словам, количество людей, пересекающих южную границу и имеющих связи с террористами, «просто поражает».

Сенатор-республиканец Эрик Шмитт признал, что не услышал на встрече «ничего нового»: «Вопросы были очень заранее подготовлены. Это были вопросы, призванные вызвать определенный ответ. Все это мы уже слышали. Это все то же старье». «Когда вы приходите в конгресс США и просите 60 млрд долларов, я думаю, мы имеем право на более конкретные ответы», — заключил Шмитт. Сам Зеленский назвал встречу в сенате «дружественной и откровенной».

После этого президент Украины направился в верхнюю палату конгресса, где провел непродолжительную встречу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Последний тоже заявил, что остался тверд в своей позиции, согласно которой США сначала необходимо заняться проблемой границы, прежде чем продвигаться по законопроекту о помощи Украине, хоть и отметил, что США по-прежнему выступают на стороне Киева «против жестокого вторжения Путина».

Владимир Зеленский во время выступления на Капитолийском холме, 12 декабря 2023 года

«Наше первое условие любого дополнительного пакета расходов на национальную безопасность касается нашей собственной национальной безопасности», — сказал он журналистам (цитата The New York Times).

Джонсон добавил, что после выступления Зеленского у конгресса остается много вопросов, в частности, необходима «внятная стратегия» Белого дома по Украине. Зеленский по итогам встречи с ним написал в своем телеграм-канале, что высоко ценит двухпартийную и двухпалатную поддержку конгресса, Украина «очень ответственно относится к военной и финансовой помощи США».

Митч Макконнелл считает, что конгресс с большой долей вероятности отложит рассмотрение законопроекта о помощи Украине до следующего года. По его мнению, одобрить выделение средств до католического Рождества в сенате и палате представителей «практически невозможно». «Но это не значит, что это не важно», — приводит его слова издание The Hill.

О том, что переговоры конгрессменов о пакете помощи Украине скорее всего перенесут на январь, пишет и Bloomberg. Агентство приводит слова члена сенатского комитета по вооруженным силам республиканца Роджера Уикера о потребностях Украины в боеприпасах и новом вооружении. Он заявил, что это «не горит».

Переговоры с Джо Байденом

Глава Белого дома на встрече с Зеленским заявил, что одобрил выделение Украине пакета помощи в размере 200 млн долларов. Эти средства будут взяты из общего лимита, который был утвержден конгрессом еще год назад. В него войдут боеприпасы и компоненты для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

При этом Байден отметил, что если конгресс не успеет одобрить новый пакет военной помощи Киеву, это станет «самым большим рождественским подарком» для Владимира Путина. Он вновь подчеркнул, что США по-прежнему будут стоять на стороне Украины. Однако американский лидер, как заметили наблюдатели, поменял риторику по поводу финансирования Украины.

Ранее Байден обычно обещал, что американская поддержка Украины будет сохраняться «столько, сколько потребуется». Но 12 декабря он сказал, что США «продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно».

Байден также рассказал, что предложил сенаторам компромисс по финансированию как помощи Киеву, так и безопасности границ США. Но он не смог пообещать успех переговоров с республиканцами по выделению средств для Украины. «Не обещаю, но надеюсь, что будет», — сказал Байден на совместной пресс-конференции с Зеленским.

Американский лидер в целом подверг критике республиканцев: «Россия празднует, потому что республиканцы заблокировали помощь Украине, и прокремлевский ведущий шоу сказал: «Молодцы, республиканцы, хорошо для нас». Это так россияне говорят. Если вас отмечает российская пропаганда, то нужно еще раз подумать о том, что вы делаете. История будет жестко судить о том, как мы встали в защиту свободы».

По словам Зеленского, он получил «позитивные сигналы» по помощи Украине и от администрации Байдена, и от сенаторов, несмотря на то, что американские законодатели пока не смогли договориться по выделению дополнительных средств на помощь Киеву. Он сообщил, что состоявшаяся встреча с сенаторами США была продуктивной. Еще президент Украины отверг любую возможность жертвовать украинскими территориями ради мира.

Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме, 12 декабря 2023 года

«Как может Украина просто отдать свои территории? Это абсолютное безумие. Там живут наши люди, там живут семьи, дети, все это — часть украинского общества. Мы говорим о живых людях. Над ними издеваются, их насилуют, их убивают. Отдать детей? Я не знаю, кто об этом говорит, но у меня к ним один вопрос: готовы ли они отдать своих детей в руки террористам? Думаю, что нет», — сказал он.

Зеленский отметил, что Украине необходимо «быстрее работать с замороженными российскими активами», составляющими более 300 млрд долларов. «Мы должны использовать их для защиты от российского террора», — подчеркнул украинский лидер. Реагируя на ремарки о замедлении украинского контрнаступления, Зеленский в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Украина имела значительные успехи на фронте, которые дались нелегко. В частности, он упомянул об атаках на корабли РФ, создание безопасного морского коридора, а также ликвидации ВСУ 20 тысяч наемников ЧВК «Вагнер».

В заключение Зеленский объявил о целях Украины на 2024 год. «Наши цели на 2024 год понятны — лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать их наступательные операции. Это реально», — уверен он.

Что говорят о визите Зеленского западные СМИ

Авторы The Guardian констатируют, что сенаторов-республиканцев не тронули призывы Зеленского, они не изменили своей позиции по поводу помощи Украине и при этом не были удивлены, что гость не сказал им ничего нового. The New York Times описывает последний визит президента Украины еще мрачнее. Журналисты считают что «звездная энергия Зеленского померкла на Капитолийском холме», его отчаянные призывы в нынешний критический момент «провалились», все меньше республиканцев оказываются тронуты его словами или даже готовы их выслушать. Газета соглашается с коллегами, что конгресс вряд ли одобрит выделение дополнительной помощи Украине до конца года, а может и вовсе откажется от этого.

«Это был сдвиг, который отразил серьезные препятствия для новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось», — вторит CNN, называя визит Зеленского «скромным».

Телеканал напоминает, что если раньше кортеж украинского президента подъезжал к Белому дому в торжественной обстановке и Зеленский выходил на красную дорожку, то в этот раз все было менее церемониально. Сотрудники администрации Байдена приветствовали его с минимальной помпой, а Байден вовсе не вышел на улицу. Корреспондент «Би-би-си» Энтони Зуркер соглашается, что Зеленского приняли в Белом доме «без фанфар». Телеканал Fox News в своих сюжетах характеризует визит Зеленского вовсе как «позорный фарс». В них приводится мнение сенатора-республиканца Ди Вэнса, который считает, что приезд Зеленского «позорен».

The Washington Post тоже говорит о том, что Зеленскому не удалось добиться прорыва в переговорах с конгрессом по поводу дополнительной помощи Киеву, и теперь Украине предстоит самое сложное — найти способ выжить в зимний период, учитывая тупиковую ситуацию на фронте, нехватку оружия с деньгами и ощутимую усталость общества от войны. Критическая обстановка может привести к политическому кризису внутри Украины, и пока непонятно, как можно этого избежать. «Для Украины это вопрос жизни и смерти», — сказал изданию один из анонимных американских чиновников.

Об этом же пишет The Wall Street Journal, подчеркивая, что «время поджимает». Ожидается, что члены обеих палат конгресса закончат сессию на этой неделе в связи с праздниками и не планируют возвращаться до начала января. Таким образом, остается всего несколько дней, чтобы помощь Украине была одобрена. Без этого средства на поддержку Украины закончатся до конца декабря. Еще до блокирования сенатом пакета помощи в Киеве заявили, что даже если американская поддержка будет просто отложена, то это «создаст [для Украины] большой риск проиграть войну».

Владимир Зеленский во время выступления на Капитолийском холме, 12 декабря 2023 года

Вместе с тем газета The Financial Times недавно опубликовала данные опроса, согласно которому 48% американцев считают, что США тратят «слишком много» на военную и финансовую помощь Киеву, 27% думают, что США вкладывают в Украину «правильную сумму», и только 11% полагают, что недостаточную.

На повестке дня не только финансовая и техническая поддержка Украины. Как сообщила накануне The New York Times, высокопоставленные американские и украинские военные разрабатывают новую стратегию для Киева на 2024 год после провального летне-осеннего контрнаступления ВСУ. По данным издания, Вашингтон склоняется к консервативной стратегии, которая предполагает, что Украина сосредоточится на удержании имеющихся территорий и наращивании собственного производства оружия, чтобы к концу следующего года или в 2025 году начать содержательные мирные переговоры с Россией. Киев, в свою очередь, хочет перейти в наступление либо по земле, либо с помощью ударов на дальние расстояния, как это было осенью 2022 года.

Внутренние конфликты в Украине

Одновременно с падающей поддержкой за рубежом к концу 2023 года Владимир Зеленский столкнулся и с внутриполитическими трудностями. После провалившегося летне-осеннего контрнаступления ВСУ все чаще сообщается о его конфликте с главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, которого Офис президента, по данным украинских СМИ, подозревает в политических амбициях. Опросы общественного мнения показывают, что Залужному доверяют больше украинцев, чем Зеленскому.

В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что война зашла в тупик, ни Россия, ни Украина не могут сейчас продвигаться на фронте, потому что одинаково технологически оснащены. Ему это напоминает события Первой мировой войны. Главком уверен, что «глубокого и красивого прорыва», скорее всего, не будет, противостояние переходит на новый этап с позиционными статическими и изнурительными боями, и это выгодно противнику, потому что дает ему возможность восстанавливать силы. С мнением Залужного не согласился Зеленский. Газета Financial Times обратила внимание, что главнокомандующий ВСУ в последнее время отсутствует на фотографиях, сделанных Офисом Зеленского на протокольных мероприятиях.

В начале декабря газета The Washington Post опубликовала большой материал в двух частях, посвященный летне-осеннему контрнаступлению украинских войск, которое не привело к ожидаемым результатам. Из него следует, что с самого начала между Украиной и западными союзниками возникли разногласия по поводу того, как должно проходить наступление. Вопреки предложениям США командование ВСУ рассредоточило свои силы по фронту и не стало наносить России удар на одном главном направлении, при этом были пропущены сроки.

Киев смог добиться освобождения лишь нескольких небольших населенных пунктов на границе Запорожской и Донецкой областей. Также украинские военные стали высаживаться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Но фактически линия фронта в этом году кардинально не изменилась. Выстроенная российская линия обороны и обширные минные поля оказались труднопреодолимыми. В связи с этим в СМИ теперь регулярно появляются сообщения о том, что западные страны все больше склоняют Киев к мирным переговорам с Москвой.