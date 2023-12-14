В восьми регионах Казахстана школьники продолжат учиться дистанционно

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CentralAsia (KZ) - В Астане, Алматы, Шымкенте, Костанае, Усть-Каменогорске, Семее, Петропавловске, Павлодаре в связи с ухудшением погодных условий школьники будут учиться дистанционно, сообщает «Казинформ» со ссылкой на городские отделы образования.

В Астане и Алматы на дистанционное обучение перевели учащихся 0-9 классов первой смены, в Шымкенте – учащихся 0-11 классов, в Костанае – учащихся первой смены 0-11 классов школ. Учатся дистанционно также школьники Лисаковска и Аркалыка.

В Усть-Каменогорске 0-11 класс первой и второй смены переходят на дистанционный формат обучения, в городе Семее – учащиеся 0-11 классов первой смены и студентов 1-2 курсов колледжей, в Петропавловске – учащиеся 0-11 классов первой смены, в Павлодаре – учащиеся 0-11 классов первой смены и студенты колледжей 1-2 курсов.

По данным «Казгидромета», 14-16 декабря в большинстве областей Казахстана сохранится ясная погода без осадков, а морозы постепенно ослабнут: на западе ночью до -5-15℃, на северо-западе и в центре до 10-25℃, на севере до -17-28℃, на юге до -5-18℃, на юго-востоке до -10-25℃, на востоке сохранятся морозы 30-40 градусов.

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