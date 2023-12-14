В Узбекистане выявили гонконгский грипп

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане выявлены случаи заражения штаммом гриппа А (H3N2), который также известен как гонконгский грипп. Об этом стало известно 13 декабря на пресс-конференции Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, сообщает «Газета.uz».

Этот тип гриппа определён по результатам анализа пациентов региональными лабораториями комитета.

Первый заместитель главы комитета Нурмат Атабеков сообщил: «Мы знакомы с этим штаммом вируса».

По его словам, для защиты от гриппа А (H3N2) использовано 2,2 миллиона доз вакцины, которую перед началом эпидемического сезона получили учителя, медицинские работники, воспитатели и воспитанники домов милосердия, а также часть детей, находящихся в зоне риска.

Кроме того, с начала года в Узбекистане выявлено 4 случая заболевания вирусом H1N1, известным как «свиной грипп».

«Многие говорят, что мы не можем контролировать ситуацию, что ситуация вышла из-под контроля. Но мы через лабораторные анализы проводим мониторинг и наблюдаем за этим. Мы выявили 4 случая заболевания штаммом гриппа H1N1… Вместе с тем, пациенты не думают, что они заболели бокавирусной инфекцией, или риновирусом, или реевирусом, или респираторно-синцитиальным вирусом. Но мы в лабораториях контролируем эти факторы, чтобы знать, какой штамм вируса циркулирует у нас в регионе», — заявил он.

Нурмат Атабеков также сообщил, что за последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди населения снизилась на 25,5% по сравнению с предыдущей неделей, а в Ташкенте — на 25,4%.

Кроме того, по его словам, уровень заболеваемости ОРВИ на 34,3% ниже эпидемического порога.

При анализе детской заболеваемости ОРВИ по возрастным группам выявлено, что наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется среди детей в возрасте до 1 года, а интенсивный показатель (частота заболеваемости) составляет 368,3 на 100 тысяч детей этого возраста, отметил Нурмат Атабеков.

«Основными причинами этого является то, что больные ОРВИ не изолируются, больных детей направляют в образовательные учреждения, а также лечат их самовольно без консультации врача… В результате нам не удалось разорвать эпидемическую цепочку заболевания, из-за чего некоторое время мы наблюдали возросший уровень заболеваемости», — сказал он.

Для лечения больных гриппом и ОРВИ по всей стране создано 8838 коек, где проходят лечение 6000 больных, заявил первый замглавы комитета.

О гонконгском гриппе

В конце 1960-х штамм (H3N2) вируса, отличающийся способностью к очень быстрому распространению, стал причиной смертоносной пандемии, унёсшей жизни от 1 до 4 млн человек.

Этот вид гриппа с классическими для этого заболевания симптомами, которые не отличаются от характерных признаков, вызываемых обычным вирусом гриппа. Среди них:

ломота в теле;

общая слабость и сонливость;

головные боли и головокружение;

боли в мышцах;

высокая температура (нередко выше 39 градусов);

тошнота и диарея;

болевые ощущения, слезоточивость и резь в глазах;

першение в горле и сухой кашель.

Гонконгский грипп может привести к следующим осложнениям: пневмония, миокардит, энцефалит и менингит, а также обострить хронические заболевания сердца, астму, сахарный диабет и др.