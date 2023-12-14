Экологи по спутниковым снимкам обнаружили следы аварии на канале Кош-Тепа в Афганистане. Ее последствия пока не ликвидированы

CentralAsia (CA) - В Афганистане, на прокладываемом талибами оросительном канале Кош-Тепа, который будет забирать большие объемы воды из реки Амударьи, произошла первая серьезная авария – и ее последствия не ликвидированы до сих пор, сообщают эксперты международной экологической коалиции «Реки без границ».

Специалисты коалиции «Реки без границ» изучили последние спутниковые снимки территории строительства оросительного канала Кош-Тепа на севере Афганистана, первую очередь которого (протяженностью примерно 100 км) талибы открыли в октябре этого года.

Космоснимки, сделанные европейским спутником Sentinel-2, показывают, что в первый же месяц после начала наполнения канала водой из Амударьи стенки гидротехнического сооружения, видимо, не выдержали давления водного потока – и огромный объем воды, вырвавшись из канала, растекся по всей близлежащей территории.

«Силы и объема вырвавшейся из канала воды хватило, чтобы образовать огромный разлив длиной девять километров – и символично, что эта гигантская лужа имеет очертания другого гиганта – тираннозавра – если смотреть на нее через оптику спутника на околоземной орбите. Более того, свежие космоснимки показывают, что площадь разлива неуклонно увеличивается, что может свидетельствовать об отсутствии у талибов возможности или желания исправить ситуацию», – отмечает координатор коалиции по Центральной Азии Александр Колотов.

Экологи подчеркивают, что даже без учета аварий и разливов канал Кош-Тепа будет способен забирать до 15-20% всего стока Амударьи. Ввод в эксплуатацию Рогунской ГЭС на реке Вахш в верхнем течении Амударьи способен еще больше осложнить ситуацию с водой в регионе.

Докторант университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Евгений Симонов заявил, что совокупное воздействие на объем доступной воды и на сезонное распределение водного стока канала Кош-Тепа и других создаваемых в регионе гидротехнических сооружений вроде Рогунской ГЭС может чрезвычайно усилит дефицит воды в бассейне Амударьи.

«Чтобы четко понимать возможные сценарии будущего и избежать водного кризиса, требуется провести стратегическую экологическую оценку развития всего водохозяйственного комплекса в бассейне Амударьи с учетом всех реализуемых ныне мегапроектов на территории Афганистана и Таджикистана», - сказал он.

Экологи напоминают, что кроме строительства канала Кош-Тепа временное правительство Афганистана уже анонсировало строительство двух гидроэлектростанций «Дахандара» и «Алмар» в провинции Фарьябе на северо-западе страны у туркменской границы.

О строительстве канала «Кош-Тепа» глубиной 8,5 м в Афганистане стало известно в марте 2023 года. Протяженность нового канала должна составить 285 км, ширина – 100 метров, глубина – 8,5 метра. Канал берет начало в районе Калдар провинции Балх и будет проходить по провинции Джаузждан до района Андхой провинции Фарьяб. Воду в канал будут забирать из этой же реки. Пропускная способность канала составит 650 куб. метров в секунду.

Кош Тепа

Реализует проект Национальная компания развития, строительство ведется за счет государственных средств. Оценочная стоимость проекта составляет около 684 млн долларов. По замыслу разработчиков, канал будет орошать 3 млн джерибов земли (1 джериб - 2000 кв. м) в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб и обеспечит работой около 250 тыс. человек. Талибы полагают, что проект поможет обводнить засушливые регионы, что даст толчок развитию сельского хозяйства. Сейчас для строительства канала привлечено более 6 тыс. человек.

В середине октября «Талибан» объявил о завершении строительства первого участка канала Кош-Тепа и начале второй фазы проекта. Завершение проекта намечено на 2028 год.

Эксперты опасаются, что при вводе в эксплуатацию канала Кош Тепа ситуация с водоразделом в регионе резко ухудшится. И это при том, что в последние годы все республики Центральной Азии все больше ощущают на себе нехватку воды.

Больше всего могут пострадать расположенные ниже по течению Узбекистан и Туркменистан. Страны могут потерять до 15% оросительной воды из главной реки региона. А ведь главным потребителем воды в Центральной Азии является именно Узбекистан, чье население достигло 36 млн человек и продолжает расти. Причем 90% воды в республике используется в сельском хозяйстве.