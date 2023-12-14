Компания из Таджикистана за поставки запчастей в Россию попала под санкции США

CentralAsia (TJ) - Таджикская компания «Кафолати Комил» попала под санкции министерства финансов и Государственного департамента США, связанные с поставками в Россию оборудования и ресурсов.

Как сообщается на официальном сайте Минфина США, «Кафолати Комил» попала в список за отправку в Россию авиационных запчастей иностранного производства через ОАЭ.

Кроме Таджикистана из стран Центральной Азии в новом санкционном списке есть и Кыргызстан - отмечается, что кыргызская компания Weitmann Handeln Allianz, которая предоставляет услуги поставки, логистики и таможенного оформления для иностранных клиентов «под ключ» отправила в Россию сотни партий автоматических компьютеров для обработки данных и дисковых запоминающих устройств.

Также в списке компании из России, Китая, ОАЭ, Турции, Сингапура, Мальдив и Кипра. В целом, Минфин США ввел санкции против 150 физических и юридических лиц, а Госдеп - против свыше 100 юридических и физических лиц.

«Наши санкции продолжают ужесточать контроль над поставщиками и сетями из третьих стран, которые предоставляют России ресурсы, в которых она отчаянно нуждается для наращивания и поддержания своей военно-промышленной базы», - говорится в сообщении Минфина.

Ранее Reuters сообщало, что российские авиакомпании закупили запасные детали на сумму не менее $1,2 млрд с мая прошлого года, несмотря на санкции и торговые ограничения. В схеме по закупке запчастей в обход санкций приняли участие, помимо прочих, строительные фирмы из Таджикистана.

В качестве доказательства Reuters со ссылкой на томаженные данные приводило поставку технических устройств производства компании Northrop Grumman «Уральским авиалиниям» со стороны двух таджикистанских компаний в 2022 году.

«В июле 2022 года одно из устройств было отправлено «Уральским авиалиниям» через ОАЭ строительной компанией «Истиклолият 20», базирующейся в Таджикистане. В сентябре 2022 года другая таджикская строительная фирма «Кафолати Комил» также отправила одну из деталей в Россию через ОАЭ», - писало Reuters.

Также тогда сообщалось, что детали для самолетов попадают в Россию через посредников из ОАЭ, Турции, Китая и Кыргызстана. В санкционные списки уже попали несколько компаний из Казахстана и Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения