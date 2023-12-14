В последней декаде декабря ожидается до +12 градусов

CentralAsia (UZ) - «Узгидромет» опубликовал ожидаемый прогноз погоды в Узбекистане на вторую половину декабря.

Осадки (дождь, снег) возможны: по северу и пустынной зоне страны 19 декабря, по центральным районам и областям Ферганской долины 20 декабря, а также местами по Узбекистану в отдельные дни последней пятидневки (1−2 дня) декабря. В остальное время преобладание погоды без осадков.

Температура воздуха 18 декабря ночью будет в пределах 0…−5 градусов Цельсия, днём — +5…+10 градусов, 19−20 декабря ночью −3…+2 градуса, днём ожидается понижение до 0…+5.

21−31 декабря ожидается колебание температуры ночью от 0…+5 градусов до -3…−8, днём — от 0…+5 градусов до +7…+12. По северу Узбекистана ночью от 0…-5 градусов до -10…−15, днём от 0…+5 градусов до −2…−7.