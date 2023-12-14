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Число жертв в секторе Газа достигло 18,6 тыс. человек, - Минздрав анклава

CentralAsia (CA) -  Число погибших палестинцев в результате военных действий Израиля и палестинского движения ХАМАС достигло 18,6 тыс., количество раненых составляет 59 594 человек, сообщило агентство Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав сектора Газа.

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), которые передает «Аль-Джазира», около 1,9 млн (90%) жителей секторы Газа покинули свои дома из-за боевых действий. 70% из них находятся на объектах БАПОР, остальные — в государственных приютах или в принимающих семьях. Более 530 тыс. человек сейчас находятся в Рафахе, самом южном городе сектора на границе с Египтом.

12 декабря УКГВ сообщало, что среди оставшихся в секторе жителей зафиксированы случаи менингита, желтухи, импетиго, ветряной оспы и других инфекций верхних дыхательных путей. Кроме того, было выявлено более 1500 случаев кишечных заболеваний из-за нехватки продовольствия. По состоянию на 12 декабря, с момента возобновления боевых действий 1 декабря из Египта в Газу въехали 107 грузовиков с гуманитарными грузами.

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