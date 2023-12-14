Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило девять беспилотников. Собянин отчитался о двух сбитых дронах, летевших на Москву

CentralAsia (CA) - Дежурные средства ПВО уничтожили в ночь на 14 декабря девять украинских беспилотников самолетного типа, объявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были перехвачены над Калужской и Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью в Наро-Фоминском городском округе были отражены атаки двух беспилотников, летевших к столице. По его данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков дронов нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что средства ПВО сбили один беспилотник на территории Сухиничского района. Пострадавших и разрушения инфраструктуры, по словам чиновника, также нет.