экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило девять беспилотников. Собянин отчитался о двух сбитых дронах, летевших на Москву

CentralAsia (CA) -  Дежурные средства ПВО уничтожили в ночь на 14 декабря девять украинских беспилотников самолетного типа, объявило Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны были перехвачены над Калужской и Московской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью в Наро-Фоминском городском округе были отражены атаки двух беспилотников, летевших к столице. По его данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков дронов нет.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что средства ПВО сбили один беспилотник на территории Сухиничского района. Пострадавших и разрушения инфраструктуры, по словам чиновника, также нет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com