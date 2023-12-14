Минобороны РФ заявило, что за ночь сбило девять беспилотников. Собянин отчитался о двух сбитых дронах, летевших на Москву
- Азия и мир, политика
- 12:31, 14 декабря 2023
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CentralAsia (CA) - Дежурные средства ПВО уничтожили в ночь на 14 декабря девять украинских беспилотников самолетного типа, объявило Минобороны РФ.
По данным ведомства, дроны были перехвачены над Калужской и Московской областями.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью в Наро-Фоминском городском округе были отражены атаки двух беспилотников, летевших к столице. По его данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков дронов нет.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что средства ПВО сбили один беспилотник на территории Сухиничского района. Пострадавших и разрушения инфраструктуры, по словам чиновника, также нет.
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