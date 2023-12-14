Президент Туркменистана произвел кадровые перестановки в МИД

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 11 декабря произвел кадровые перестановки в МИД, в частности, перевел Вепа Хаджиева с поста замглавы ведомства на должность посла в Швейцарии и постоянного представителя при отделении ООН в Женеве. Об этом было объявлено на расширенном заседании правительства.

Ранее должность посла в Швейцарии и постпреда Туркменистана при отделении ООН занимал Атагелди Халджанов. Он на заседании 11 декабря был уволен с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Какой именно новый пост он займет, не сообщается.

Вместе с Вепа Хаджиевым с поста замглавы МИД уволен Бердинияз Мятиев. Сообщается, что он отправлен в отставку «в связи с переходом на другую работу», но на какую именно — не уточняется.

Новыми заместителями министра иностранных дел стали бывший посол в Иране Ахмет Гурбанов и Сердар Мухамметдурдыев. Последний до сих пор занимал должность заведующего отделом госпротокола и международных отношений аппарата президента Туркменистана. Он не уволен с этого поста и будет работать по совместительству.

Источники turkmen.news еще в середине ноября сообщали о подготовке кадровых перестановок в МИД. В частности, Хаджиеву уже тогда пророчили должность постпреда в ООН. Ранее он регулярно выступал на различных слушаниях ООН, представляя национальные доклады по правам человека и отвечая на вопросы представителей стран и международных экспертов.

Возможным преемником Хаджиева на посту замглавы МИД источники называли Батыра Ниязлыева, который недавно был снят с должности посла в России. Но у того сейчас имеются семейные проблемы: его родственник, экс-глава госконцерна «Туркменхимия» Ниязлы Ниязлыев, взят под арест в рамках дела о коррупции.

А нового замглавы МИД Сердара Мухамметдурдыева называют протеже главы МИД Рашида Мередова. Утверждается, что он является «глазами и ушами» министра в аппарате президента. В 2022 году в интернете появились фотографии обнаженного человека, похожего на Мухамметдурдыева, развлекавшегося в сауне с женщиной. После этого он был уволен, но летом 2023-го Мередов смог вернуть его на прежнюю должность.