Армения и Азербайджан обменялись военнопленными на границе

CentralAsia (CA) - На армяно-азербайджанской границе в Газахском районе состоялся обмен пленными военнослужащими. Азербайджан передал армянской стороне 32 военнослужащих в обмен на двух азербайджанских военных.

«Перед обменом представители Красного Креста проверили состояние пленных и подтвердили, что оно удовлетворительное. В ходе обмена инцидентов не зафиксировано»,— сообщило Госагентство Азербайджана. Обмен состоялся в рамках реализации мер «взаимного доверия».

32 солдата, возвращенные Армении, были взяты в плен в декабре 2020 года в Гадрутском районе Нагорного Карабаха и на «различных участках армяно-азербайджанской границы». Двое азербайджанских военных — Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров — находились в плену с апреля этого года.

Предыдущий обмен между сторонами состоялся 7 декабря. Тогда Азербайджан также освободил 32 армянских военнослужащих в обмен на двух азербайджанских военных. Стороны заявляли о готовности урегулировать отношения и заключить мирный договор, а обмен военнопленными назвали «шагом по укреплению доверия».

19 сентября Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе, которая завершилась на следующий день. В результате боевых действий Азербайджан получил полный контроль над регионом. Армения и Азербайджан готовят мирный договор.