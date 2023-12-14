В Арктике зафиксировали самое теплое лето за всю историю наблюдений – ученые

CentralAsia (CA) - Лето 2023 года в Арктике стало самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха составила 6,4°C.

По данным отчета Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) за 2023 год, среднегодовая температура воздуха в Арктике составила 7°C. 2023 год стал шестым теплым годом в Арктике.

В управлении отмечают, что Арктика продолжает нагреваться вдвое быстрее остального земного шара. Глобальное потепление привело к возникновению лесных пожаров, таянию ледников и повышению уровня моря, пишет Reuters.

Потепление в некоторых частях северной Канады и Канадского арктического архипелага совпало с низким уровнем осадков в этих регионах, что привело к массовым лесным пожарам, указано в отчете.

Гренландия потеряла еще около 160 миллиардов тонн льда. Эта тенденция сохраняется с 1998 года.

«Потепление в Арктике имеет долгосрочные последствия за пределами региона, поскольку таяние льда приводит к повышению уровня морей, что в свою очередь грозит строительству, транспортной системе и бизнесу в прибрежных городах.

Потери льда со ледникового щита Гренландии в этом году были значительно ниже среднего показателя в течение 22 лет из-за обильных снегопадов, но жара все равно взяла свое. Показатель ежедневно таящей площади льда приблизился к историческому рекорду», – говорится в докладе.

По словам директора по климатическим наукам Союза обеспокоенных ученых (Union of Concerned Scientists) Бренды Эквурцель, «необратимый вред климата, вызванный потеплением в Арктике, повлияет на Северную Америку и Евразию».

В докладе также подробно описаны «недвусмысленные доказательства озеленения Арктики» – повышение температуры, увеличение количества осадков и быстрота таяния ледников способствовали росту кустарников и деревьев.

Так называемая «пиковая зелень тундры» в Арктике достигла третьего наивысшего уровня за 24 года исследований. Озеленение может ускорить изменение климата, высвобождая большое количество углекислого газа, хранившегося в вечной мерзлоте, отмечают ученые.

Напомним, что Организация Объединенных Наций объявила 2023 год самым жарким за всю историю человечества.

Ученые Европейского агентства по вопросам климата также признали ноябрь 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений.

Ученые объявили, что Земля нагревается гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

17 ноября 2003 года температура Земли ненадолго превысила критическую отметку, при которой могут наступить катастрофические и необратимые последствия для планеты и ее экосистем. a>

Как прогнозируют американские климатологи, загрязнение человеком окружающей среды может привести к тому, что осадки будут выпадать больше в виде дождя, чем снега. Это чревато проблемами с водой и пищей для миллиардов людей.

Глобальное потепление ускорило темпы таяния ледников в Гренландии в пять раз по сравнению с ситуацией, которая была 20 лет назад.

Также ученые пришли к выводу, что Южное полушарие нашей планеты медленно засыхает. Этот процесс происходит быстрее, чем в Северном полушарии.

По подсчетам ученых, к 2100 году температура на Земле может возрасти на 4,3°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.