Пашинян назвал условие для скорого мира с Баку

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения и Азербайджан могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран соглашения, заявил армянский премьер Никол Пашинян на заседании стран, не имеющих выхода к морю, передает News.am.

Пашинян напомнил о трех основных принципах, выдвигаемых армянской стороной: делимитация границ на основе последних советских карт, публичное признание территориальной целостности Армении, а также открытие региональных транспортных коммуникаций по принципу сохранения суверенитета стран, по территории которых они проходят.

Премьер отметил, что Армения по-прежнему придерживается уже достигнутых договоренностей с Азербайджаном. Он также напомнил про недавнюю передачу Армении 32 пленных военных.

«Хотел бы считать это событие нулевой точкой, с которой можно приложить усилия для того, чтобы все дальнейшие новости больше свидетельствовали о повышении вероятности подписания мирного договора, а не наоборот»,— добавил Пашинян.

Стороны договорились провести в январе встречу глав МИД в Вашингтоне, Баку принял предложение Еревана. Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян выразил надежду, что в ходе этой встречи удастся окончательно согласовать проект мирного договора.

Серьезных препятствий для заключения мирного диалога нет, говорил азербайджанский президент Ильхам Алиев в начале декабря. По его мнению, вина за отсутствие прогресса в подписании соглашения о мире лежит на армянской стороне.

«Теперь, после закрытия «карабахского портфолио», думаю, Армения более охотно пойдет на соглашение с нами. Потому что после восстановления нашего суверенитета и ликвидации незаконного сепаратистского режима в Карабахе, думаю, главного фактора, который мешал Армении быть смелее в переговорном процессе, больше не существует», — заявил Алиев.

Азербайджан провел однодневную военную операцию в Нагорном Карабахе в сентябре, по ее итогам непризнанная республика прекратила существование.