На сегодня в мобилизации нет необходимости, - Путин

CentralAsia (KZ) - На сегодня в мобилизации нет необходимости, сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Я понимаю, что вопрос чувствительный. У нас прошла частичная мобилизация, мы призвали тогда 300 тыс. человек. Кстати говоря, поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям «мобики». Отлично воюют ребята. Просто отлично! 14 героев РФ из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства», - сказал он.

По данным Путина, сейчас 244 тыс. человек находятся в зоне боевых действий.

«Была начата широкая кампания по привлечению людей на добровольной основе к заключению контракта с Вооруженными силами. Планировали к концу года набрать 412 тыс. человек. На вчерашний вечер, мне доложили, набрали 486 тыс. Со всеми вместе будет под 500 тыс. человек. Зачем нам мобилизация? На сегодня такой необходимости нет», - добавил он.

24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию в Украине.

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