Путин назвал цели и задачи военных действий в Украине

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов года назвал цели и задачи российских военных действий в Украине.

«Мир будет тогда, когда достигнем своих целей. А они не изменились - денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины, - сказал он.

Касаясь военной помощи Украине со стороны Запада, Путин сообщил, что «Украина почти ничего не производит — все привозят нахаляву».

«Но эта халява заканчивается помаленьку. Будут еще давать, но уничтожение происходит. Дали 420-430 танков. Все что обещали западники — дали. Уничтожили танки, бронемашины. Это и есть демилитаризация», — сказал президент.