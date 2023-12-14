Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале 2024 года

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CentralAsia (KZ) - Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом в начале 2024 года. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам года.

«Мы с президентом Эрдоганом в постоянном контакте по этим вопросам [израильско-палестинский конфликт], у нас очень схожие позиции, думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я действительно планирую, я и планировал недавно. Но там у президента Эрдогана не получилось по его графику. Но я готов был слетать в Турцию. По графику не получилось. У него, не у меня. Так бывает. Но мы договариваемся. Может быть, в начале следующего года», - сказал он.

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