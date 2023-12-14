экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале 2024 года
Архивное фото
Архивное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом в начале 2024 года. Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам года.

«Мы с президентом Эрдоганом в постоянном контакте по этим вопросам [израильско-палестинский конфликт], у нас очень схожие позиции, думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я действительно планирую, я и планировал недавно. Но там у президента Эрдогана не получилось по его графику. Но я готов был слетать в Турцию. По графику не получилось. У него, не у меня. Так бывает. Но мы договариваемся. Может быть, в начале следующего года», - сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com