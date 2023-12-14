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Россия, как и Турция, поддерживает создание Палестинского государства, - Путин

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию в Секторе Газа.

Генсек ООН назвал сегодняшний Сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире, напомнил Путин на итоговой пресс-конференции.

«Что касается роли ООН. Здесь нет ничего необычного. Во времена «холодной войны» очень часто различные силы/государства блокировали решения, которые продвигали другие страны. ООН изначально создавалось, чтобы искать консенсус, если он не найден, решения не принимаются. Так было всегда. Это не значит, что нельзя и не нужно искать консенсус. Надо», - добавил он.

По словам Путина, Россия, как и Турция, исходит из того, что должно быть имплементированное решение ООН по поводу создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования.

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