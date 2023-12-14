Путин прокомментировал ситуацию с украинским плацдармом на левом берегу Днепра

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с украинским плацдармом на левобережье Херсонской области в Крынках.

По его словам, это была попытка «прорваться на левый берег Днепра и обеспечить движение в направлении Крыма».

«Противник анонсировал большое контрнаступление. Нигде ничего не получилось. Последняя попытка была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить движение в сторону Крыма. Что там произошло? Сосредоточили удар артиллерии по очень узкому участку. Было принято решение отойти на несколько метров в лесопосадки, чтобы сберечь личный состав. ВСУ зашло на участок. Я даже не знаю зачем это делают — пихают людей на истребление. Дорога в один конец. Чтобы туда отправить личный состав, используют лодки под огнем артиллерии и дронов», — сказал президент.

По его словам, потери российской армии там составляют «шесть человек раненых», а у ВСУ — «десятки погибших».

«Попали в огневой мешок и по политическим соображениям бросают личный состав. Связано, видимо, с поездками руководства Украины заграницу, чтобы выклянчить деньги на содержание страны. Пока ездят и клянчат, надо показать, что у ВСУ есть шансы добиться любой ценой какого-либо успеха», — заявил Путин.

По словам российского президента, плацдарм ВСУ составляет 1200 метров в длину и 300 метров в ширину. Путин утверждает, что украинские войска несут там большие потери из-за проблем со снабжением через Днепр.

Он отметил, что речь идет не о простых украинских военных — это «элита, штурмовые отряды». «А их немного. А если посчитать потери, можно представить, насколько они чувствительны. Это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело. Это не секрет. Я сказал НГШ: не спешите их оттуда выдавливать. Пусть подают туда личный состав. Нам это выгодно. Но Генштаб говорит, что будут постепенно будут сужать это пространство свободы. Я думаю, что скоро там все закончится», — добавил президент.