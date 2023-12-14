В Казахстане из-за непогоды закрыли перевал Кордай

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в связи с ухудшением погодных условий, в частности из-за сильной метели и ограниченной видимости, в Жамбылской области с 18:15 13 декабря закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент-Термез» на 143-214 километрах (перевал Кордай), сообщает El.kz со ссылкой на ДЧС области.

Ограничение распространяется на все виды автотранспорта.

По данным «КазАвтоЖола», ситуация на 14 декабря остается без изменений.

В ведомстве сообщили, что в очистке на участках трассы «Алматы – Ташкент – Термез» в Туркестанской и Жамбылской областях задействованы все ответственные органы и подрядные организации, в том числе и переходящих проектов реконструкции и капремонта.

«Работы по очистке проезжей части ведутся в полную силу, однако принимаемые меры не дают должного эффекта из-за сильного бокового ветра. Очищенные участки автодорог заметаются снежными отложениями незамедлительно», – пояснили в «КазАвтоЖоле».

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