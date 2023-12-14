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В зоне военных действий находится 617 тыс. российских военных, - Путин

CentralAsia (CA) -  В зоне военных действий находятся 617 тысяч российских военнослужащих, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

Глава государства добавил, что линия фронта в зоне боевых действий составляет почти 2000 километров.

«Конечно, может, не все вовремя поставляется, но собственное производство растет и закупается, в том числе частным образом, многое из-за границы. Государство, Минобороны, промышленность, конечно, активно работают», — сказал Путин, отвечая на вопрос военкора Дмитрия Кулько.

Ранее президент также заявил, что в зоне военных действий сейчас находятся 244 тысячи мобилизованных.

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