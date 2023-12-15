Обсуждена реализация Закона о гендерном равенстве в парламенте Монголии

CentralAsia (MNG) - Постоянная комиссия по социальной политике совместно с Постоянной комиссией по юстиции Великого Государственного Хурала организовала 12 декабря 2023 года заседание по обсуждению отчета об исполнении Закона о гендерном равенстве.

Министр Монголии и председатель Национального комитета по возрождению портов Тулга Буяа представил доклад о политике и мерах, принятых правительством в 2021 и 2022 годах для обеспечения гендерного равенства. Он отметил прогресс, достигнутый за последние два года. Согласно отчету Всемирного банка «Женщины, бизнес и право», Монголия входит в число 20 стран, добившихся прогресса, набрав 90,6 баллов из 100. В годовом отчете Всемирного банка анализируются законы и правила, влияющие на экономические возможности женщин в 190 странах.

Кроме того, Монголия заняла 70-е место из 145 стран в отчете Всемирного экономического форума о глобальном гендерном разрыве за 2022 год. Министр Тулга Буяа заявил, что следуя рекомендациям Национального добровольного отчета 2023 по целям устойчивого развития, правительство Монголии реализует две национальные программы, один стратегический план и и гендерные программы в 15 секторах, столице, 21 аймаке и 9 районах столицы. Кроме того, Национальный комитет по гендерному равенству реализует Межсекторальную стратегию гендерного равенства на 2022-2031 годы.

Тулга отметил, что согласно анализу и оценке гендерной ситуации в 2019 году гендерный разрыв сохраняется по всем отраслям и уровням. Согласно докладу, национальная основа для повышения гендерного равенства, реализации гендерно-чувствительной политики планирования, реализации, отчетности, мониторинга и оценки, а также гендерных исследований находится в стадии реализации, а гендерно-ориентированное бюджетирование и финансовое управление находятся на низком уровне. Секторальные и межсекторальные политики, включая «Положения в поддержку инклюзивного образования», «Охрана здоровья матери и ребенка и репродуктивное здоровье» и «План действий по сокращению разрыва в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами», реализованы на 70-90 процентов во время пандемии. , принося конкретные результаты.

Министр Тулга представил планы по расширению и совершенствованию использования данных и статистики с разбивкой по полу в рамках гендерных исследований, а также по согласованию законодательства, касающегося политики развития и распределения активов, для обеспечения гендерного равенства.

Заместитель министра труда и социальной защиты Зулпхар Сархад отметил, что гендерно-ориентированное бюджетирование Фонда содействия занятости Монголии в 2021 и 2020 годах дало конкретные результаты. В 2021 году 55 процентов из 39 тысяч граждан, а в 2022 году – 59,4 процента из 80 тысяч граждан, охваченных Программой поддержки занятости, составляли женщины. Согласно новому Закону о труде, увеличилось количество предприятий и организаций, имеющих детские сады и комнаты для присмотра за детьми, что является эффективным способом поддержки женской занятости в будущем.

Госсекретарь Министерства образования и науки (МОН) Цэдэвсурэн Лхагва отметила, что в 2024 году МОН выделило 250 миллиардов тугриков на гендерно-чувствительное бюджетирование. Госсекретарь подчеркнула, что политика МОН направлена на создание равенства и доступности на отраслевом уровне, устранение дискриминации, особенно обеспечение равной среды и условий обучения для детей. Госсекретарь сообщила, что в 2022 году МОН поручило группе внешних экспертов оценить все учебники для 1-12 классов в общеобразовательных школах, а в этом учебном году в учебники были внесены соответствующие исправления и дополнения для распространения среди учащихся.

Говоря о гендерно-чувствительном бюджетировании, заместитель министра труда и социальной защиты Зулпхар Сархад подчеркнул программу стоимостью 90,6 млрд тугриков, которую реализует Фонд содействия занятости Монголии в 2023 году, а также интеграцию гендерно-чувствительной методологии бюджетирования.

Госсекретарь Национального комитета по вопросам гендерного равенства г-жа Энхбаяр Төмөр-Өлзий сообщила, что отчет о реализации Закона о гендерном равенстве в министерствах, столице, 21 аймаке и 9 районах оценивался по 41 показателю. Согласно оценке, из 16 министерств, Министерство юстиции и внутренних дел, Министерство строительства и градостроительства, Министр труда и социальной защиты и Министерство иностранных дел получили оценку более чем на 50 процентов внедрения и реализации гендерной политики. Закон о равенстве в большинстве министерств составляет менее 50 процентов. Результаты оценки вновь созданных министерств также оказались неудовлетворительными.

Госсекретарь г-жа Энхбаяр Төмөр-Өлзий отметила отсутствие государственной организации, которая бы проводила исследования конкретно по гендерным вопросам, однако группа национальных экспертов, связанная с Национальным комитетом по гендерному равенству, проводит исследования в сотрудничестве с учеными и университетами. Национальная академия управления, готовящая госслужащих, диверсифицирует свои программы обучения. Она также сообщила о создании Центра гендерных исследований при Национальном университете Монголии по инициативе спикера Великого Государственного Хурала Занданшатара Гомбожав. Госсекретарь заявила о продолжающемся сотрудничестве с Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, Конфедерацией профсоюзов Монголии и Федерацией работодателей Монголии в реализации гендерно-чувствительной политики на рабочем месте.

Говоря о средней продолжительности жизни мужчин, и.о. государственного секретаря Минздрава г-жа Төгсдэлгэр Совд отметила, что основной причиной средней продолжительности жизни монгольских мужчин составляет 65 лет, что на 9,5 лет меньше, чем у женщин, является употребление алкоголя, насилие, несчастные случаи и нежелание регулярно обращаться к врачу для прохождения медицинского осмотра. Она подчеркнула, что основной мерой по увеличению средней продолжительности жизни мужчин является снижение потребления алкоголя.

Министр труда и социальной защиты г-жа Булгантуяа Хурэлбаатар отметила, что средний рост заработной платы, отраженный в бюджете, оценивается в 10 процентов для работников здравоохранения и 20 процентов для работников государственной службы. Она заявила, что решение о повышении зарплат госслужащим на 20-40 процентов будет иметь конкретный эффект в плане сокращения нехватки местных человеческих ресурсов.

В связи с отчетом о реализации Закона о гендерном равенстве председатель Постоянной комиссии по социальной политике г-жа Анужин Пурэв-Очир выделила два вопроса, по которым все министерства должны в ближайшее время провести оценочное исследование возможных негативных последствий отмены статьи и положений о наказании за сексуальные домогательства на рабочем месте и представить их Постоянному комитету по социальной политике; вносить предложения по политике и мерам, которые необходимо принять для улучшения условий жизни граждан и снижения алкоголизма, поскольку был сделан вывод, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин в 9,6 балла вызвана опасным для здоровья поведением, алкоголизмом и низким доходом.

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