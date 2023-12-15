Завершен проект «Укрепление представительных органов в Монголии»

CentralAsia (MNG) - В рамках своей цели по поддержке демократического управления Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) совместно с Офисом президента, Секретариатом Парламента и Секретариатом Кабмином Монголии успешно завершило реализацию «Усиления Представительные органы в Монголии». Также завершен проект «Поддержка политики децентрализации», целью которого было обеспечение оптимального распределения функций между государственными организациями и который также был реализован при содействии Швейцарского управления по развитию (SDC).

Проект «Укрепление представительных органов в Монголии», реализованный при поддержке SDC, состоял из трех подпроектов и имел общую цель – создание компетентного, демократического, подотчетного гражданам государственного управления и предоставления устойчивых государственных услуг, отвечающих потребностям граждан.

А именно, проект состоял из следующих подпроектов, в том числе подпроекта «Консолидация парламентской демократии в Монголии», реализуемого SDC в сотрудничестве с Секретариатом Парламента, подпроекта «Укрепление потенциала Аппарата Президента», реализуемого в сотрудничестве с Офисом президента, а также подпроект «Укрепление институционального потенциала местных органов власти», реализуемый в сотрудничестве с Секретариатом Кабинета Министров Правительства Монголии.

Подпроект «Консолидация парламентской демократии в Монголии», запущенный в 2021 году, направлен на оказание поддержки в укреплении надзорного потенциала Парламента Монголии при помощи и консультациях со стороны Парламентского секретариата Швейцарии. Для достижения этой цели в течение примерно двух лет были предприняты инициативы, достигшие многих положительных результатов. Например, парламент Монголии впервые провел самооценку по правам человека и гендерной чувствительности при поддержке Межпарламентского союза и SDC. Еще одним заметным результатом является поддержка проекта в разработке и парламентском чтении проекта Закона о парламентском контроле. Ратификация этого закона в 2021 году позволила парламенту провести открытые слушания на основе изучения доказательств, которые продолжаются последние два года.

Подпроект «Укрепление потенциала аппарата президента», начавшийся в 2022 году, преследовал цель поддержать реализацию Плана действий президента и эффективное, быстрое и прозрачное выполнение функций президента, предусмотренных Конституцией Монголии. За последние 1,5 года подпроект реализовал около 100 инициатив и мероприятий, добившись множества положительных результатов. Например, подпроект поддержал проведение базового исследования по пересмотру Закона о политических партиях, тем самым внеся ценный вклад в его последующую ратификацию, которая застопорилась на протяжении последних 20 лет. Президент Монголии уделяет особое внимание вопросам окружающей среды, устойчивого развития, а также изменения климата и улучшения климатического финансирования. В связи с этим подпроект поддержал организацию нескольких мероприятий, проводимых под эгидой Президента Монголии, в том числе «Зеленые финансы – Региональный форум 2022» и «Зеленые финансы – Международный форум», направленных на увеличение устойчивого финансирования и расширение международного сотрудничество, а также организация серии политических дискуссий, направленных на создание системы климатического финансирования и содействие практическому применению политических инструментов, предназначенных для борьбы с изменением климата. Эти инициативы служат важным предшественником для всестороннего определения политики зеленого развития Монголии, улучшения соответствующей политики и правовой среды, обеспечения координации и сотрудничества между заинтересованными сторонами и создания зеленой бизнес-среды.

Подпроект «Укрепление институционального потенциала местных органов власти», запущенный в 2021 году, имел целью оказание политической поддержки для пересмотра и введения в действие законов о местном самоуправлении и местных органах власти для улучшения предоставления государственных услуг и управления пастбищами. Так, в 2021-2023 годах подпроектом был осуществлен комплекс мероприятий в столице, 21 аймаке и 330 сомонах по поддержке реализации Закона о налоге на животноводство. В результате в первый год реализации закона в 2021 году в Фонд местного развития было направлено в общей сложности 15,3 миллиарда тугриков налога на скот, а в следующем году — еще 19,9 миллиарда тугриков.

Еще одной важной целью подпроекта была поддержка реализации Закона о территориальных и административных единицах и их управлении, ратифицированного в 2020 году. По всей стране в Монголии 60 процентов из более чем 8000 представителей местных собраний граждан переизбираются каждые четыре года посредством местных выборов. В рамках подпроекта были организованы всесторонние тренинги и исследования, направленные на укрепление потенциала представителей граждан для лучшего представления интересов граждан, отражения вклада граждан в планы местного развития, утверждения соответствующих бюджетов, контроля за деятельностью губернатора и т. д.

При поддержке SDC Секретариат Кабинета Министров Правительства Монголии реализовал проект «Поддержка политики децентрализации» в два этапа в 2015-2023 годах. Целью проекта была поддержка правительства Монголии в децентрализации власти, в том числе путем улучшения правовой среды для оптимального распределения функций между государственными организациями и оказания помощи в разработке и принятии соответствующего законодательства. Для достижения этой цели проект активно и эффективно сотрудничал со всеми государственными учреждениями, включая Парламент, Правительство, министерства, ведомства, а также организации местного самоуправления всех уровней.

Проект внес значительный вклад в правовые реформы, направленные на улучшение управления и расширение возможностей местных органов власти, среди прочего, поддержав пересмотр и ратификацию Закона об административных и территориальных единицах и их управлении и связанных с ним постановлений, Закона о правовом статусе столицы Улан-Батора и Закона о правовом статусе городов и деревень. В рамках поддержки этой программы реформ проект также организовал тренинги для укрепления потенциала местных органов власти в аймаках и сомонах.

В рамках проекта в 2016 году Правительство Монголии утвердило Государственную политику по децентрализации, а в 2018 году утвердил основной инструмент децентрализации – Методологию перераспределения функций государственных организаций, которые с тех пор были внедрены по всей стране. Проект также внес существенный вклад в институционализацию функционального обзора государственных организаций и функционального перераспределения, тем самым гарантируя, что эти основные инициативы проекта будут поддерживаться Правительством в будущем.

«Я хотел бы выразить нашу признательность коллегам из Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству за ваше стремление поддержать наше сотрудничество и воплотить его в жизнь. Права человека — это сложная концепция, охватывающая понятия о том, что права человека универсальны, неотделимы, неделимы и взаимосвязаны. Эта концепция основана на принципах равенства и недискриминации. Таким образом, гендерное равенство является одним из основных вопросов прав человека. Хотя парламент Монголии приложил значительные усилия для продвижения прав человека и гендерного равенства, став первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ратифицировавшей Закон о правовом статусе правозащитников и, таким образом, создавшей систему их правовой защиты, еще многое предстоит сделать», — сказал Энхбат Дамдин, генеральный секретарь Великого Государственного Хурала Монголии.

Проект «Укрепление потенциала Аппарата Президента» оказал поддержку в проведении базовых исследований для разработки четырех законопроектов. Из этих законов был ратифицирован Закон о политических партиях. И хотя проект подходит к завершению, его влияние на жизнь граждан Монголии будет продолжаться и в будущем», — сказал Энх-Амгалан, заместитель руководителя Офиса Президента.

«Вышеупомянутые правовые реформы, которые были начаты в рамках проектов, реализуемых в Секретариате Кабинета Правительства, конечно же, будут продолжены. Для того чтобы эти инициативы продолжались на систематической основе, потребуется время. Мы рады, что на сегодняшний день при поддержке этих проектов достигнуто много хороших результатов и заложена основа для многих важных инициатив»,— сказал Бямбасурэн Ургамал, заместитель руководителя Секретариата Кабинета Правительства.

«Мы желаем, чтобы успехи и достижения наших совместных усилий по расширению возможностей местных органов власти для улучшения предоставления государственных услуг гражданам и укрепления парламентской демократии сохранялись и продолжали приносить пользу Монголии в долгосрочной перспективе. Я хотела бы выразить искреннюю благодарность нашим партнерам в Аппарате Президента, Секретариате Парламента, Секретариате Кабинета Министров Монголии и местных органах власти, а также ученым, исследователям и проектным группам за продуктивное и плодотворное сотрудничество», — сказала Стефани Берри, глава Швейцарского офиса по сотрудничеству в Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения