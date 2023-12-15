МонголБанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 13%

CentralAsia (MNG) - МонголБанк (ЦБ Монголии) вновь решил сохранить ключевую ставку на уровне 13%. Об этом в четверг заявил президент Центробанка Монголии Лхагвасурэн Бядран по итогам очередного заседания Совета по денежно-кредитной политике.

По его словам, решение сохранить ключевую ставку без изменений соответствует цели быстрого снижения и стабилизации инфляции до целевого уровня и обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

В декабре прошлого года МонголБанк повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — с 12 до 13% для того, чтобы способствовать стабилизации уровня инфляции в среднесрочной перспективе, поддержанию относительной доходности монгольской национальной валюты и обеспечению внутреннего и внешнего баланса экономики.

По сообщению МонголБанка, в ноябре 2023 года годовая инфляция в Монголии составила 8,6%. При этом в столице Улан-Баторе, где проживает более половины 3,4-миллионного населения страны, этот показатель достиг 9,4%.

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