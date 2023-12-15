Премьер-министры Монголии и России обсудили расширение взаимодействия в энергетике

CentralAsia (MNG) - Премьер-министры Монголии и России Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и Михаил Мишустин 14 декабря провели телефонный разговор, в котором обсудили расширение взаимодействия в энергетической и транспортной сфере.

Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в энергетической сфере и транспортной инфраструктуре, а также продвижению крупных совместных проектов.

Также главы правительств обсудили актуальные вопросы монголо-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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