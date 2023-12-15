С начала 2023 года Монголия экспортировала в Китай 64,7 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 12 декабря, Монголия экспортировала в Китай 64,7 млн тонн угля. Об этом в четверг сообщили монгольские СМИ, ссылаясь на данные Министерства горнорудной и тяжелой промышленности страны.

«Таким образом, Монголия смогла достичь своей поставленной цели, превысив допандемический показатель», — отмечено в официальном сообщении.

На сегодняшний день горнодобывающая промышленность является одной из главных драйверов монгольской экономики. Монголия богата природными ресурсами, такими как золото, серебро, железо, уголь, медь, молибден, вольфрам, олово, никель, цинк и плавиковый шпат.

При этом большая часть добываемого в Монголии угля приходится на каменноугольное месторождение Таван-Толгой, являющееся одним из крупнейших угольных месторождений в мире. Его запасы составляют 6,5 млрд тонн угля, около 40 проц этих запасов — высококалорийный коксующийся уголь.

Согласно сообщению Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии, в 2024 году азиатская страна поставила цель экспортировать такое же количество угля.

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